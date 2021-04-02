搭太魯閣遭「撞擊驚醒」！她摔到座位第一排　困車廂卡在隧道

▲女友傳來多張現場照片。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，一名男網友的表示，女友就在那輛火車上，稍早也傳訊息報平安，並表示車廂跟車廂擠在一起，門沒辦法開，該車廂卡在隧道裡，整車廂的旅客都被困住。

一名男網友在PTT發文，女友在第一時間傳來訊息，表示自己平安無事，但是在隧道內網路訊號很差，並附上多張現場的照片。從照片中可以看到，女友乘坐的車廂目前卡隧道內，女友在訊息中寫道，「車廂跟車廂被擠在一起，門沒辦法開，隧道裡面落石也塞住，過不去前面」。

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女友表示，「我們後幾車受傷的都是被行李砸到，我們這車有人好像腳被壓斷，剛剛一直在喊有沒有醫護在現場」，她回憶當時的狀況，原本是在睡覺，突然間被撞擊出去，整個人飛到第一排座位，「一看到狀況後，就決定縮在那，下意識用手擋住頭」，之後列車幾波的緊急煞車，車廂裡的乘客開始哀號尖叫。

▲女友說明現場狀況。（圖／翻攝自PTT）

女友指出，因為車廂剛好在隧道內，整台車是靠在隧道壁上，「不然應該會整個翻車，會更慘」，目前還被困在車廂內等待救援。原PO聽完後依然擔心女友的狀況，「好希望可以在妳身邊，想給妳抱抱了，早上還在生氣，對不起」。

對此，網友們表示「願平安」、「隧道卡住也不好處理，有傷者搬運困難不一定比較好救」，更多的網友則是笑說，「不要偷放閃」、「想給你抱抱了」、「還好人平安沒事，我先戴個墨鏡」、「你女友真的蠻冷靜的」。

也有人酸原PO「你女朋友很冷靜，你在那邊？軟男」、「可以受得了這種男友很不容易」、「人家講事，你幹話一籮筐」、「你講話也太油」、「你女友好像沒有想回應你抱抱的意思」。也有人跳出來替原PO講話「人家在爆卦，一堆人在那酸對話，沒交過女友是嗎？」「打情罵俏也要酸」。

▼網友留言。（圖／翻攝自PTT）