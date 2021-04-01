愛馬仕姐關機人間蒸發　警寄「到案通知書」…持續不甩恐遭通緝

記者陳豐德／新北報導

新北市一名經營二手車行的「愛馬仕姐」吳女，30日晚間酒醉到泰山區超商扯下女店員名牌，還說自己最愛打官司，PO出影片想公審女店員反遭肉搜後神隱；由於女店員提告恐嚇罪嫌，警方多次撥打吳女電話都轉入語音信箱，持續失聯，轄區派出所今日將通知分局寄送「到案通知書」，如持續未到案愛馬仕姐恐遭通緝。

回顧糾紛起因，吳女（44歲）當時酒醉進到泰山區超商內詢問巧克力第2件6折，廖姓女店員（31歲）要她稍等，吳女卻火大扯下女店員名牌，嗆聲「最近跟消保官不錯」、「閒閒沒事最會打官司」，更以董事長自稱，雙方爆發激烈爭執，警方獲報到場後抄登雙方資料，女店員下班後至派出所提告恐嚇罪嫌。

而愛馬仕姐案發後就神隱，至今仍處於關機狀態，遲遲不來派出所製作相關筆錄，派出所基於《刑事訴訟法》1日下午已通知林口分局，由分局寄發「到案通知書」至其住家，如2次後仍未到案則將移交給地檢署，由檢方再次嘗試通知2次，書面程序共4次未到案後才會遭到通緝。

▼愛馬仕姐持續神隱未到案。（圖／翻攝IG）



而吳母案發後隔日就曾出面替女兒道歉，她說看到網路影片後急忙問吳女，吳女酒醒後表示「媽媽我真的很抱歉，覺得很丟臉」。吳母還說女兒本性很善良「開店賺錢歸賺錢，我們其實都也有在捐獻給社會，捐米、捐水果都有在做，不會為了一點小事鬧成這樣，只是意識不清醒下做了什麼事自己也不清楚」。

家住新北泰山、實際在三峽地區經營國產車二手車買賣的吳女（44歲）財力不俗，不僅容貌身材姣好，且打扮時尚、生活相當享受，透過私人IG可看到她客廳滿滿都是愛馬仕的用品，從圍巾到鞋子、靠枕都是愛馬仕，經濟實力相當不俗，甚至還是台北市汽車協會的常務監事，可說政商關係相當良好。

30日晚間9點在泰山信華六街超商與店員爆發糾紛後，PO文在《爆料公社》想公審店員反遭網友肉搜，電話疑似也被打爆，她緊急關閉IG、手機，31日連二手車行也暫停營業。記者實際走訪，發現吳女的胞兄平時也在車行兼做洗車工作，鄰居則表示吳女為人其實相當不錯。

▼老母親哽咽替二手車行董事長「愛馬仕姐」道歉，說她平常都會捐米、捐水果。（圖／記者陳豐德翻攝）



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