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影／許水德靈堂外湧花籃　宋楚瑜、關中、黃村榮致蘭花悼念

記者羅婉庭／台北報導

總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德昨天因肺炎感染逝世，享耆壽91歲。前總統馬英九、前國民黨主席連戰、朱立倫、吳伯雄及現任的黨主席江啟臣皆於上午前往弔唁，親民黨前主席宋楚瑜及前考試院長、前國民黨副主席關中、考試院長黃榮村則送來花籃致哀。

▲▼宋楚瑜，關中，黃榮村悼念許水德的花籃。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼宋楚瑜悼念許水德的花籃。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣受訪表示，許水德對國家、對黨的貢獻，無法用文字來形容，他的為人處世、水車哲學都可以讓後輩後學效法和敬重，永遠的後事典範。對於許水德的離開大家都感到突然，也很不捨和難過。

連戰上香致意後面露哀傷，表示許水德是他最親密的朋友，當他在行政院服務時，許水德在國民黨中央主持黨務，大概有4、5年共事的時間，許水德長期為台灣發展努力，「今天他高壽91歲離開我們，想起過去點點滴滴，心裡還是對感到不捨」。

朱立倫則說，朱立倫受訪時表示，許水德是他非常尊重的長輩，因為艾森豪基金會的定期會議，幾乎每個月都會見到許水德，一月初時就知道他的身體有點狀況、住院，對於許水德過世感到非常難過。

朱立倫說，許水德一直都是先總統蔣經國提拔的優秀人才，他也奉行蔣經國理念，堅持、平實做人做事的道理，許水德當初出書時，曾說「不要只看到眼前困境，應該看到光明的未來」，他是個樂觀、進取、向上奮鬥的人，精神值得我們這一代學習。

許水德靈堂外一早也湧入花籃，包花宋楚瑜、關中、黃榮村、考試院秘書長劉建忻等人接送上蘭花。此外，國民黨秘書長李乾龍陪同江啟臣前來致哀後，又回到靈堂，致贈國民黨實踐一等獎章。

▲▼宋楚瑜，關中，黃榮村悼念許水德的花籃。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼宋楚瑜，關中，黃榮村悼念許水德的花籃。（圖／記者羅婉庭攝）

▲關中黃榮村悼念許水德的花籃。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼國民黨1日致贈許水德實踐一級獎章。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨1日致贈許水德實踐一等獎章。（圖／記者陳煥丞攝）

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