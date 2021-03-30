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全台「只剩連江縣」還沒開打AZ！莊人祥：有可能湊不滿10人

▲▼今(18)日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明【新增8例境外移入COVID-19病例，自阿曼、菲律賓、埃及與越南入境】。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣多家醫院陸續開打AZ疫苗，連江縣立醫院之前因為氣候影響，航班連多天取消，疫苗延遲抵達，但今傳出疫苗底至今都還沒開始施打。對此，發言人莊人祥回應，目前讓連江縣衛生局去媒合，醫護同仁是否有意願施打，湊滿10個就可以打了。媒體也追問言下之意是否湊不滿10個？莊人祥則坦言「有可能。」

指揮中心在收到首批AZ疫苗後，目前已有80幾家醫院開始施打，但因為疫苗一瓶可施打10人，打開後一次就要有10人施打，才不會浪費疫苗。但連江縣衛生局收到疫苗多日，至今仍未開始施打，外界也關心是否因為施打意願低，湊不滿10人願意施打？

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莊人祥則表示，連江縣目前還沒開打，當然也因為他們本來就是人數比較少，這可能還要再請教一下連江縣為什麼沒有打的原因。媒體也追問，連江縣立醫院是否湊不到10人施打？莊人祥則坦言「我說有可能啊！可以去問他們。」

另外，今公布昨日新增10件AZ疫苗非嚴重不良事件，主要都是發燒、肌肉痛、四肢痠痛、注射部位疼痛等，目前累計41件。而疫苗施打人數也突破一萬，目前已有10,891人接種。

發言人莊人祥表示，從過去一周發現上星期一接種數字最低，接種人數為1592人，星期二是1637人，星期三是1973人，星期四1894人，星期五則有2208，星期六是1104人，昨天是1468人。而不良事件新增10例，但都屬於非嚴重不良反應，目前總計累計41件，詳細數字則有待指揮中心稍晚公佈。

而在疫情方面，根據指揮中心統計，截至目前國內累計188,626例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含186,833例排除），其中1,024例確診，分別為908例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、981人解除隔離、33人住院隔離中。

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