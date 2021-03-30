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行經釣魚台關雷達！　日媒：中國軍艦實戰演練

▲▼釣魚台,中國軍艦,中國海警船。（圖／翻攝自央廣軍事）

▲中國海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

記者陳怡靜／綜合報導

日本政府相關人士透露，中國軍艦航行至釣魚台列嶼附近時，為了避免被海上自衛隊和美軍察覺，在交接時將雷達關閉，此舉被認為是一種實戰模擬，日本政府認為，有必要進一步強化警戒與監視。

據日本產經新聞報導，中國海警船29日進入釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）附近海域，有2艘軍艦出現在釣魚台北方約90公里處的北緯27度線附近，日方認為這2艘軍艦是預防中國海警船發生意外，以利就近採取因應措施，每隔一段時間就會有其他軍艦來交接。

報導中稱，大約從2、3年前開始，中國軍艦要在這海域交接時，一出港會先關閉水上雷達和防空雷達，到了該海域後才會打開。

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲日方推測，中國軍艦行經釣魚台海域關閉雷達，是要避免美日兩國掌握行蹤。（圖／達志影像／美聯社）

一般而言，在不開啟雷達的狀況下航行，相當危險的一件事，會增加和漁船或商船碰撞的可能性。日本政府官員直言，這種行為只會出現在戰時的緊急情況，在平時實在相當罕見。

報導中也指出，中國軍艦這樣做的目的，是為了不讓自衛隊或美軍透過雷達識別，好讓美日兩國難以掌握中國軍艦在此海域交接的相關細節。

自衛隊和美軍使用雷達識別中國軍艦，也會用偵察衛星來監視，不過有時候偵察衛星運行時會有空窗時間無法觀測，中國軍艦會趁此時出海交接。對此，日本政府認為，必須進一步強化警戒和監視。

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