發展智慧農村怎強迫勞動？　陸批西方「站不住腳的謊言」

▲新疆棉花。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

西方國家指責新疆人權爭議，引起中國外交單位集體抗議和不滿，中國常駐日內瓦代表團「微信公眾號」29日發文指出，人權理事會人權與跨國公司問題工作組等特別機制專家出於對中國偏見和政治目的，惡意歪曲事實，散佈所謂「強迫勞動」謬論，「中方堅決反對，完全拒絕。」

該文稱，中國中央政府對少數民族地區從2012年至2018年，中央財政對新疆補助達1.61萬億元人民幣，新疆70%以上的財政支出用於改善民生，就業、教育、醫療、住房等方面惠民工程持續推進，新疆城鄉居民人均可支配收入自1978年以來增長了上百倍。

文章強調，包括維吾爾族在內的各族人民完全具有自主擇業、平等就業的權利和自由， 人權與跨國公司問題工作組企圖抹黑中國，是找錯了物件。

談到農業現代化，中國製造業正在向中高端邁進，舉例而言，2020年新疆棉花機械採摘率已達70%，昌吉溢達紡織有限公司自動化率超過90%。 中國很多行業正在向數位化、智能化發展，在世界上率先進入「互聯網+時代」。

▲新疆棉花採收情況。（圖／CFP）

目前中國力拼科技農村，該文表示，每個村莊都有4G網路，5G網路也在飛速發展，包括新疆在內的各地農民通過互聯網銷售農產品早已成為潮流。 我們不禁要問，在數位經濟和智慧化產業時代，怎麼可能存在「強迫勞動」？ 該工作組成員自詡為「專家」，實際是坐井觀天，對中國科技進步和相關行業發展一無所知，卻散佈在邏輯上根本站不住腳的謊言，只會成為世人的笑柄。

文章批評，人權與跨國公司問題工作組積極配合反華勢力，甘當「傳聲筒」、「放大器」，對中國政府多次向其提供的權威資訊置之不理，在公開表態中隻字不提，充當「裝睡的人」，其政治傾向性昭然若揭，這嚴重違反人權理事會公正、客觀、非選擇性等原則。 該工作組打著人權旗號，肆意對中國企業進行汙名化，損害他們的名譽和形象，也嚴重損害維吾爾族勞動者的生計和人權。

最後，該文表示，我們歡迎公正、客觀的各國朋友訪問中國，訪問新疆，不歡迎抱有偏見的人來中國搞所謂「有罪推定式的調查」。 我們希望該工作組認真反省錯誤，糾正對中國的偏見，在履職過程中做好家庭作業，提高專業素養，摒棄出於政治考慮而無視基本事實和會員國權威資訊、動輒公開發表錯誤言論等作法。