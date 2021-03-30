宜蘭傳藝連假「兒童免費入園」　街頭馬戲、真人大富翁全區玩！

▲宜蘭傳藝園區連假4天「12歲以下兒童免費入園」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

連假4/2至4/5期間，宜蘭傳藝園區推出12歲以下兒童免費入園，同時園區內還有街頭互動小丑馬戲秀、童趣市集、真人大富翁闖關活動等；4/1至4/30在臨水劇場，每天也有2場無獨有偶劇團帶來的《龜山島傳奇》演出。

宜蘭傳藝表示，4月2日到4月5日期間，凡12歲以下兒童出示證件皆享免費入園，連續4天都有街頭互動馬戲秀快閃演出，文昌祠周邊還有「童趣市集」；而在雨天表演場有「真人大富翁」遊戲，讓人化身古代秀才去趕考，上榜後先至廣孝堂祭祖、再到黃舉人宅興建宅邸、最後前往文昌祠向神明還願，全園區闖關，完成後還能到遊客資訊站抽禮物，遊戲完全免費，現場報名就能參加。

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▲宜蘭傳藝園區。（圖／業者提供）

另外4/1-4/30無獨有偶劇團在臨水劇場演出《新編神話-龜山島傳奇》，揉雜許多宜蘭居民對龜山島的傳說與俗諺，例如「靈龜指路」、「龜卵觀奇」等，並透過喜歡做白日夢的主角「小五」千奇百怪的想像，在腦海中編織一段奇幻冒險的故事：有與世無爭的龜神島、守護島嶼的大龜神、詭計多端的邪惡蛇神等。

▲▼4月1日到30日，宜蘭傳藝園區每天安排兩場《龜山島傳奇》，以精緻杖頭偶演出奇幻冒險。（圖／業者提供）

無獨有偶劇團藉由精緻杖頭偶的演出，刻劃動人的成長故事，在親子關係議題上有所省思，也讓島嶼上身處不同地區的孩子，對土地認同與自我探索，有更深層的體會。除了看好戲，4月底前只要在園區內單筆消費滿499元，憑發票就能到遊客資訊站參加現場好禮立即抽。

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