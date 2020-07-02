神獸剪紙秒拍台魂網美照！宜蘭傳藝推「深度宅度假」　花車遊行、東方馬戲一次看

▲宜蘭傳藝園區空中飄揚「神獸剪紙」，拍出充滿「台灣魂」的網美照！（圖／全聯善美的文畫藝術基金會）



記者林育綾／綜合報導

疫情解封後「宅渡假」當道！宜蘭傳藝園區「魔幻戲法藝術節」吹起古代神獸風，邀請新銳剪紙藝術家成若涵創作，五彩繽紛的「神獸剪紙」裝置藝術飛揚在空中，秒拍充滿台灣魂的網美照，同時還能欣賞神獸花車遊行、東方馬戲，參加神獸搜神達人認證比賽。

請繼續往下閱讀...

▲還能欣賞神獸花車遊行、東方馬戲。（圖／全聯善美的文畫藝術基金會）

宜蘭傳藝表示，宅度假的特點就是「不出國、在本國或居住城市當觀光客深度旅遊、沒有時差問題、交通距離短、移動成本低」，因此宜蘭成了國內旅客的熱門選擇，尤其冬山河串起宜蘭傳藝園區「魔幻戲法藝術節」與親水公園「童玩星光樂園」，傳藝更有上百種體驗課程，不同年齡層的旅人都能慢下腳步嘗試手作。

今年夏天園區與新銳剪紙藝術家成若涵合作，以龍生九子的神獸傳說為主題，創作裝置作品「異彩」。她將9種神獸的個性與精神，融合為5大台灣精神「處變不驚」、「膽大心細」、「開創踏實」、「所向披靡」、「永恆之愛」，並搭配紅、黃、綠、藍、紫5色，讓神獸飄揚在文昌街天空。

▲宜蘭傳藝園區與新銳剪紙藝術家成若涵合作，以龍生九子的神獸傳說為主題，創作裝置作品「異彩」。（圖／全聯善美的文畫藝術基金會）

其中象徵龍之九子從島嶼中一躍而出、大放異彩，靈魂幻化成千千萬萬台灣之子，用台灣魂與台灣精神，在這片土地發光，成若涵說「我們的每一份渺小，都擁有巨大力量」，而在這裡也能秒拍出充滿台灣魂的網美照！

▲宜蘭傳藝園區「魔幻戲法藝術節」提供宅度假的深度旅遊選擇。（圖／全聯善美的文畫藝術基金會）

魔幻戲法藝術節「獸What」傳說三部曲，結合了花車嘉年華、東方馬戲、行動雕像，7/1到12/31每月還有2個指定月份的壽星可享購「普通票」直升傳藝年卡（需攜帶身分證件），未來一年內可無限次免費入園，在傳統氛圍中盡情慢遊。

宜蘭傳藝園區

地址：宜蘭縣五結鄉季新村五濱路二段201號

電話：03-950-8859

營業時間：9:00-18:00

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢