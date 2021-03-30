工校阿霞女兒超正！小蜜蜂如國家情報員　退伍弟兄推「隱藏好貨」

▲阿兵哥和小蜜蜂買飲料。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）



記者陳俊宏／綜合報導

有網友分享一名志願役退伍朋友講的話，「其實小蜜蜂是國家情報戰術人員，當你不知道操課地點時，問小蜜蜂就對了。」其他隊伍弟兄都超認同直呼，「還有賣你想不到隱藏版的好貨」；也人提到超強小蜜蜂，首推「步校阿鳳姐」和「工校阿霞」，「阿霞女兒有一次跟車來，整車賣光光。」

「小蜜蜂」指的是營區附近的店家，在阿兵哥外出操課時，開著貨車到附近，賣一些如雞排、肉粽、抓餅、炒米粉的小吃，相信是不少人當兵時的小確幸及回憶。

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原PO近日在「爆廢1公社」臉書社團說，無論多艱難的地形，都可以靠小蜜蜂一台車，在你最需要後勤補給時出現在你附近，「指揮官在當新兵時都吃過他的肉粽。」

▲▼阿兵哥排隊打小蜜蜂。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

對此，許多人紛紛回憶，「當兵時最操也最甜蜜的回憶都在野戰單位，除了女友的信再來就是小蜜蜂了」、「最強的後勤先發就是小蜜蜂了」、「小蜜蜂絕對有滲透各級幹部」。

還有人留言，「不管你是下基地還是打漢光，不管多遙遠、多偏僻，小蜜蜂都在，還有賣你想不到隱藏版的好貨。」有人好奇，「想知道好貨是什麼」；該網友回，「弄丟的經理裝備」。

講到小蜜蜂，不少人大推步兵學校的「阿鳳姐」，「總是在你操課下課時間出現在你面前」、「講到阿鳳姐，誰不認識。」而阿鳳姐賣的肉粽，更是許多退伍弟兄的回憶。

▲▼小蜜蜂餐車上的美食。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

另外，工兵學校的「阿霞」也有支持者，不少網友直呼，「我當兵的時候，受訓下基地都在那找阿霞姐，她女兒很漂亮」、「阿霞女兒有一次跟車來，整車賣光光。」

而國防部發行的《青年日報》曾製作《那一年，我們一起下聯勇》微電影，片中就拍攝阿兵哥買小蜜蜂的過程。影片旁白提到，「聯勇的戰力來源則是在後勤維保，而人呢？他的後勤能量呢？就在於只要能夠打到小蜜蜂，我們就能再次充滿戰力！」

▲▼退伍弟兄直呼，小蜜蜂是國家情報戰術人員。（圖／翻攝「青年日報Youth Daily News」YouTube）

▼介紹小蜜蜂片段從1分43秒開始。