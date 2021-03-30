快訊／AZ疫苗開打第二週「打氣是否升溫？」指揮中心1400說明

▲指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，因應新冠疫情，下午2時召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防治作為等。AZ疫苗3月22日開打一週接種不到萬人，現在進入第二週，預期會中將公布最新接種數據，將可評估打氣是否有升溫跡象。

指揮中心公布AZ開打首週接種人數為9412人，疫苗接種後不良反應事件有31件，其中27件為非嚴重不良事件，4件屬於疑似嚴重事件。

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衛福部部長陳時中昨於立法院透露，最快周三會公布擴大施打。莊人祥昨進一步說明，會召開專家會議，針對上週接種情況進行討論，會研議下階段開放時程和對象，最快會在周三宣布。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,023例確診，分別為907例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、34人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。