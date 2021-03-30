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福華飯店二代驟逝！30年「櫃台密友」接手50億資產　暴富史起底

福華集團第二代廖德修2019年過世，因無子嗣，名下資產已過戶給特助蕭琦晃（圖）。（讀者提供）

▲福華集團第二代廖德修2019年過世，因無子嗣，名下資產已過戶給特助蕭琦晃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

福華飯店廖家老六廖德修名下資產，移轉給他的密友蕭琦晃，除了原本他在家族的福里建設公司的股權及「福里花園大廈」等資產，還包含台灣陽明山以及海外日本及美國等地的房產，已陸續過戶至蕭名下，親近廖家人士指出，蕭琦晃原本是福華飯店的櫃台員工，獲老六廖德修賞識而提拔蕭並蕭成為特助，如今傳出接手廖德修生前的50億元資產，成了飯店大亨。

福華集團廖家起造的福里花園大廈市值50億元，近來傳出違法裝修，且產權已移交二代老六廖德修的特助蕭琦晃。

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親近廖家的人士指出，接下老六廖德修大筆資產的蕭琦晃，約30年前進入福華飯店集團，起初擔任基層櫃台員工，那時的他是剛從雲林北漂到台北工作的年輕人，後來獲得廖德修賞識，聘為特助，自此開始協助廖處理工作及生活的大小事。早年廖德修與妻子住在福里花園大廈，蕭琦晃也住在同大樓內，8年前廖妻過世，蕭琦晃便成為廖德修生命中最重要的人。

廖德修生前樂善好施，曾捐助獎助學金。（翻攝福華飯店臉書）

▲廖德修生前樂善好施，曾捐助獎助學金。（翻攝福華飯店臉書）

廖家老六的資產「福里花園大廈」，位處北市慶城街商圈黃金地段、占地千坪的，連3棟大樓一樓的整排店家，去年底無預警拉下鐵門先後遷離，而今卻在大興土木，但日前遭人檢舉違法裝修，台北市政府建管處已派人前往蒐證。

廖德修過世後不到2年，他的特助蕭琦晃即買了賓利Continental GT V8敞篷式等8輛名車，市值逾5千萬元，引發廖家質疑。（讀者提供）

▲廖德修過世後不到2年，他的特助蕭琦晃即買了賓利Continental GT V8敞篷式等8輛名車，市值逾5千萬元，引發廖家質疑。

蕭琦晃的車位還停了一輛市值破千萬的Aston Martin敞篷跑車。（讀者提供）

▲蕭琦晃的車位還停了一輛市值破千萬的Aston Martin敞篷跑車。

記者實地走訪時，大樓住戶爆料指出，屋主僅申請「簡易室內裝修」，卻打算將部分樓層改裝成商業旅館，且施工造成逃生動線受阻，已影響消防公安。接獲住戶陳情的台北市議員李慶元表示，福里花園大廈3棟樓都是同一使用執照，若涉及大範圍施工，必須變更使用執照，但由現場施工狀況看來，屋主恐暗渡陳倉，將整棟大樓化整為零，悄悄進行一般住宅的簡易裝修，事實上卻是為了經營旅館業，而重新裝潢整棟樓，但未申請都審通過已涉及違法，也有消防安全等公共安全疑慮。

台北市議員李慶員接獲陳情，指福里花園大廈裝修有公安疑慮。

▲台北市議員李慶員接獲陳情，指福里花園大廈裝修有公安疑慮。

知情人士指出，蕭琦晃為了讓福里花園大廈的賣相更佳，已決心收回出租的房產，打算改裝成旅館，也委由建築師技師申請簡易室內施工許可，並發函給住戶限期搬遷，還以施工範圍過大，聲稱將斷水斷電，另將租金提存到法院。

廖德修2019年10月2日過世，身後留下的大批房產及股票，因福里花園大廈這起裝修糾紛，才被發現已全數移轉到特助蕭琦晃名下，意外牽扯出一段櫃員變富豪的祕辛。


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