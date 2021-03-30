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北市明星國中「學生丟垃圾遭生教組長暴打」　腦震盪還被笑好假

學生出面指控遭生教組長無端施暴，頭頸部出現多處挫傷。（讀者提供）

▲學生出面指控遭生教組長無端施暴，頭頸部出現多處挫傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北市文山區一所明星國中，近日遭一名單親媽媽指控，該校生教組長對學生施暴，導致學生腦震盪、頭部出現多處挫傷，事後還遭到其他老師指責、揶揄，但校方處理態度消極，令家長相當不滿，就連過去曾被施暴的學生也忍不住跳出來指控，生教組長對學生動粗早已不是頭一遭，希望校方與教育局能重視問題，還給學生非暴力的學習環境。

遭施暴的學生家長控訴，3月18日下午下課時間，生教組長到兒子班上找導師撲了空，兒子起身丟垃圾，卻無端遭陳姓組長掐脖、巴頭，造成腦震盪，且頭部出現多處挫傷。

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家長知情後撥打1999專線向教育局申訴，但教育局疑似通風報信，隔日家長不僅接到校方的關切電話，還有老師在課堂上揶揄該生，對學生腦震盪說法提出質疑。家長怒批教育局洩漏檢舉人個資，讓校方2度傷害受害學生。

生教組長遭控多次不當管教，不少學生身受其害。（讀者提供）

▲生教組長遭控多次不當管教，不少學生身受其害。

另ㄧ名同樣遭生教組長施暴的學生則透露，他自小在育幼院長大，去年因故被叫到學務處，生教組長劈頭就嘲笑他「沒有媽媽管教」，還不斷對他咆哮怒罵。

不堪受辱的學生出言反抗，生教組長竟猛掐該生脖子，與另名主任聯手將學生重摔在地，把他強行壓制在地上控制行動，造成該生身心受創，至今仍留下陰影，讓他忍不住自問：「難道沒有媽媽是我的錯？」

學生遭生教組長巴頭，導致腦震盪。（讀者提供）

據了解，協助生教組長對學生施暴的主任，先前也曾爆出不當體罰，但校方選擇息事寧人，未通報相關單位，學生因不堪其他老師事後對他言語霸凌，最後被迫輟學。

對於校內老師遭控施暴學生，校方表示，現已依據教育局規定召開校事會議，並組成調查小組進行後續專案調查，並強調學校已告知全體老師在未完成調查釐清事實之前，為避免當事人造成誤會2度傷害，不宜評論是非。

至於主任也遭控不當體罰，校方則澄清，學校每學年都有針對霸凌事件進行問卷普查，但從未接獲學生指控。如學校接獲檢舉疑似霸凌或體罰事件，學校也會進行相關調查，以釐清事件原委。

針對檢舉人質疑個資外洩，教育局回覆家長表示已請學校依規定辦理調查施暴事件，並要求學校提供學生關懷，但對於個資外洩，未多作說明，僅建議家長若有疑問可致電該校校長了解。

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