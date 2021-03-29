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打疫苗副作用可理賠！　國泰產險：最高日賠2000元

▲打疫苗副作用可理賠，最高日賠2000元。（圖／國泰產險提供）

▲打疫苗副作用可理賠，最高日賠2000元。（圖／國泰產險提供）

記者陳依旻／台北報導

我國AZ疫苗已開打，但根據最新通報，9,412人接種，累計27件非嚴重和4件疑似嚴重不良反應事件。疫苗成效與否有待觀察，但壽險業者早已「超前部署」，除了設計出業界首創現金回饋2%的外溢保單，且民眾若施打出現副作用可申請500到800元的保險金，情形嚴重而住進加護病房者，每日保險金2,000元。

國泰產險「心疫滿分」防疫保單，是產險業唯一包含突發疾病日額的防疫保單，也就是不限法定傳染病才賠，除了法定傳染病隔離與確診外，也包含突發疾病住院，更著重在疾病醫療保險，除了法定傳染病隔離費用最高2萬元、法定傳染病確診補償最高6萬元，當民眾施打疫苗後產生不良反應而住院治療，而那項不良反應是投保前180天內沒有就診過的疾病，就可以依投保方案向國泰產險申請500到800元的保險金，若是情形較為嚴重而住進加護病房治療，不論哪一組方案每日保險金都是2,000元。

以45歲的一般家庭主要經濟者為例，不分男女，投保「心疫滿分」最高保額方案只要988元，一張千元鈔票有找的費用，就保障了突發疾病住院日額最高2,000元（含加護病房或負壓隔離病房）、法定傳染病隔離費用2萬元以及法定傳染病確診最高6萬元，讓民眾用少少的錢，就能換取大大的保障。

南山人壽去年8月一口氣推出五張外溢保單（五小福），在市場上熱賣，據內部統計，已銷售10萬張，約6萬名保戶投保，南山人壽五小福提供5大醫療保障，分別是日額、長照、手術、實支實付、重大傷病，保戶若5項指標若達標，等於是5A健康，隔年最高現金回饋年應繳保費的10％。

5項指標依衛福部訂定的「代謝症候群」為主，分別是腰圍（男性小於90公分、女性小於80公分）、血壓（收縮壓小於130mmHg且舒張壓小於85mmHg）、空腹血糖（小於100mg/dL）、三酸甘油酯（小於150mg/dL）、高密度酯蛋白膽固醇（男性大於等於40mg/dL、女性大於等於50 mg/dL）。

南山人壽日前再推新防疫保單「5A人生的五小福外溢保單」附加在五小福保單上，保戶一年內如有接種11項指定疫苗接種以及４項指定癌症篩檢，隔年即可現金回饋2％，若再加上保戶達到五小福的5大醫療保障可享的10%回饋金，最高可達12%。

除了防疫保單「超前部署」，「疫苗險」也即將誕生，金管會日前表示，目前安達產險、富邦產險已送件，正在進行審查程序，如業者有要改善的地方，會先提供他們意見，待業者補正將盡快核准。

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