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安南醫院「緣安」安寧病房啟用　曾英棟雕塑生命「緣滿平安」

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院「緣安」安寧病房，29日正式揭牌啟用，揭牌儀式藉由藝術家曾英棟老師藝術大作「緣滿平安」，來傳達生命無限循環之意象，緣安病房與人文藝術之結合，帶來觸動人心深層溫暖的感動。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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林瑞模榮譽院長表示，安南醫院積極投入緩和醫療，安寧病房的啟用更是完備了居家及共同照護的最後一塊拼圖；末期病人在病房、在宅都得以尊嚴地接受必要醫療與善終，不啻是照護病人，也是家屬最有力的支撐。安南醫院成立滿八年，目前已是實際運作1千床以上量體量能的醫院，安寧病房的啟用同樣重視跨團隊、跨領域的整合照護，包括醫師、護理師、營養師、社工師等。更涵蓋了許多靈性照護的提供，包含設立於安寧病房區的大型藝術雕塑「緣安」，是藝術家曾英棟老師和旅澳的華僑傅先生特別聯合捐贈給安南病友的心靈饗宴，也在啟用當天一併揭幕，溫暖人心。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲院長強調，近年來國人對疾病末期之生命尊嚴愈加重視，讓安寧照護的需求日益增加，因此安南醫院為服務社區民眾需求，2020年中就開始籌備安寧病房軟硬體資源，並於年底開始試營運收治病人，今日正式啟用。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾英棟老師表示，先前應林瑞模榮譽院長邀請而創作「緣安」，象徵安寧病房帶給病人家屬感動的溫暖。每個人本身都是一個小宇宙，「緣安」的5個蓮蓬寓意五福臨門，12朵花代表12個月，以日月明照花雨繽紛之情境比擬時間空間更迭不休，金色與銀色基調代表順應自然的榮耀生命。愛與能量的符號構築「緣安」，各自代表精神與物質方面之富足，萬物生生不息永無止盡。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「緣安」病房之「緣」取圓之諧音，希望病人在這最後的旅程，自己未完成的心願、人事物皆能得到圓滿。「安」則有平安之意，也希望藉由醫療團隊的照顧，讓病人能安穩與平順。如果說每一個人離世的時間點已有定數，安寧療護的目的是能夠以安寧團隊的專業，協助病人緩和疼痛與不適，有尊嚴的、自然地走向生命的終點。如果死亡是每個生命必然的定數，安寧療護就是以跨團隊的專業身、心、靈的五全照護，陪伴病人及家屬在生命旅途最終時刻無憾、心靜、平安。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安寧病房主任陳泓毓醫師說，安寧病房收治的病人，包含癌症及八大非癌疾病的病人包含末期失智症、嚴重腦傷、心衰竭、慢性氣道阻塞疾病、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性及慢性腎衰竭。因末期癌症病人常有難以忍受之病痛，因此在心理及靈性上也承受極大折磨，在照護上更需要兼顧病人身、心、靈層面，是故安南醫院安寧病房亦因此建置多職類之專業醫療團隊，包含醫師、護理師、社工師、靈性關懷師及志工，此外亦會加入心理師及中醫師來提供相關緩和性照護。而在空間規劃上，安寧病房位於獨立之樓層，設置醫病會談室、多功能活動室、宗教室、沐浴室等讓病人身、心、靈舒緩空間，讓病人真正感受到寧靜舒適的照護環境。

▲台南市立安南醫院「緣安」安寧病房揭牌啟用，藉由藝術家曾英棟老師藝術大作，來傳達生命無限循環之意象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳泓毓醫師強調，生命何其彌足珍貴，在人生終點將至時更是如此，相信安南醫院安寧病房的啟用，讓更多末期病人在人生最後一段旅途上享有既專業又溫度醫療照顧，亦陪伴家屬順利渡過哀傷，重新往前展開新人生。

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