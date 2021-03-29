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全聯限時4天「熱美式1元」！清明兒童連假滿千送千點、玩具38折

▲▼全聯「事事如意節」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯PXGo!特別於連假4天，祭出1萬2千杯OFF COFFEE「熱美式1元」爆殺價，每天限量搶購。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

為迎接4天清明連假與兒童節，全聯整合線上線下資源祭出優惠，包括玩具預購最低38折起、家電22折起；其中PXGo! 推出限時4天「1元搶購」，包括OFF COFFEE「熱美式1元」爆殺價，共1萬2千杯，還有其他食品用品。而會員在4/4至4/5單日單卡消費每滿1000元送1000福利點，部分門市則有消費滿額抽夏普42吋電視，全台共抽出87台！

▲▼全聯「事事如意節」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「事事如意節」限時2天滿1000元送1000福利點。（圖／業者提供）

全聯取諧音，首次在4/4期間推出「事事如意節」活動，4/4、4/5到實體門市與電商平台「PXGo!全聯線上購」，皆能享單日單卡消費每滿1000元送1000福利點，單卡單日贈點上限為3萬福利點。活動2天也祭出7款小家電預購快閃商品，最低下殺22折起，包含「Mario Sandoval多功能氣炸烤箱」、「歌林HEPA無線迷你吸塵槍」、「EL伊德爾3.5L液晶觸控健康氣炸鍋」等。

而PXGo!全聯線上購物也祭出5重優惠，3/31～4/5推出「事事好手氣」抽獎活動，會員登入每天可以免費玩一次扭蛋遊戲，有機會獲得最高10萬福利點，等於1萬元現金價值。而4/2～4/5祭出「限量1元商品搶購」，包含1萬2千杯OFF COFFEE熱美式、食品與用品等，每天數量有限，每個品項每名會員限購一件。

PXGo!在「事事如意節」也有快閃預購7項小家電，提早於3/31～4/3期間讓PXGo!會員搶先購，而且購買還可享10%回饋；同時咖啡再加碼，4/2～4/5期間寄杯滿3組再贈500點；同樣在活動2天也有消費滿千送千點回饋。

▲▼全聯「事事如意節」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯玩具換購最低38折，TEAMSON Kids木製果汁機11件組顏色豐富，可隨意搭配遊玩。（圖／業者提供）

另伴隨兒童節到來，自3/26起至4/22，全聯也聯手風靡歐美多年的「TEAMSON廚房玩具」及「OXO tot 嬰幼兒餐具」，推出一系列結合創意、好玩的兒童節預購商品，最低只要200或500福利點即可加價預購，換算下來只要市價38折起，就能讓大人、小孩一起同樂。

▲▼全聯「事事如意節」優惠。（圖／業者提供）

▲TEAMSON Kids聲光超市結帳收營組，附有信用卡，小朋友可在卡片後面簽上大名，刷卡聲音逼真。（圖／業者提供）

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