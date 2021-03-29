帛琉總統惠恕仁今在新光醫院完成健檢　因防疫關係無法探視患者

▲帛琉總統惠恕仁今上午到新光醫院。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

帛琉總統惠恕仁抵台後，今上午到新光醫院進行健康檢查，惠恕仁約在上午8點10分左右抵達醫院，約上午11點15分完成檢查項目，在醫院和院長、副院長等醫護同仁合影留念後，大約在11點30分離開。新光醫院副院長洪子仁表示，帛琉4月底前，全國有一半民眾會接受疫苗注射，如此也可更放心接待台灣旅客去旅遊。

洪子仁受訪時表示，今帛琉總統惠恕仁是進行訪台私人行程，到新光醫院了解健康檢查設備等醫療服務，今天上午有做正子斷層造影等健檢，帛琉總統也對台灣優良醫療技術相當讚賞。

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新光醫院從2013年就簽署醫療轉診合約，洪子仁說，目前有超過4,000名帛琉人透過轉診到新光醫院就醫，這次除了旅遊泡泡，也可恢復台灣和帛琉的醫療通道，帛琉人民也不用像過去疫情間，必須靠包機才能到台灣就醫。

▲惠恕仁離開前和新光醫院醫護同仁合影。

而在帛琉人到台灣健檢方面，洪子仁也透露，這兩年跟新光醫院簽訂健保支付的合約，帛琉居民來新光醫院健檢，帛琉健保局會給付每人約15,000台幣的健檢費用，所以陸續都有帛琉人會來做健檢。

由於過去總統到新光醫院，都會探視帛琉患者，但因碰到新冠肺炎疫情，來台就醫者因為疫情必須14天檢疫，等到採檢陰性後，才能提供醫療服務，所以此次惠恕仁並沒有辦法去探視患者。據統計，目前有8~10位帛琉民眾在檢疫中。