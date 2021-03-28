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「裁判槍」能擊殺也能復活！　「實兵模擬接戰系統」隨時考驗應變

軍聞社記者周力行專訪

國軍引進新一代「實兵模擬接戰系統」，為地面部隊實兵對抗提供更加現代化、實戰化與科學化的訓練方式，對進訓官兵戰術或戰技的提升，均有高度助益。 　

陸軍北測中心教官林少校舉例，當部隊實施火力要求時，鑑測官會在火力協調中心監控協調程序，過程若正確無誤，鑑測官會同步聯繫戰控車，將彈著點的座標位置藉由戰控車發布。所以在這個時間點，只要有車輛或者是人員進入火力殺傷範圍內，車輛與官兵身上的控制器就會產生損毀或擊殺訊號。 　

實兵模擬接戰系統　建構仿真環境強化對抗演練

林少校表示，系統也配賦有「裁判槍」，提供鑑測教官使用，它具備四大功能，分別是擊殺、殺傷、復活及重置，教官組可藉由裁判槍對官兵下達狀況，訓練官兵在戰場上的處置應變能力。 　

陸軍裝甲586旅營長黃中校指出，藉由實兵模擬接戰系統戰控中心的數據與路徑紀錄，可以了解部隊每次操課後的相關缺失，例如兵力指向與原本圖上所律定的攻擊路線是否相同，進一步驗證部隊長的指揮管制作為。 　

連長楊上尉則說，藉由該系統實施訓後回顧，對部隊訓練確實有相當大的助益，「在戰場上我部隊的展開，跟我連長下達的命令，各排有沒有確實達成，可以藉由這套系統去驗證」，「今天藉著這套系統訓練時，前方真的有人會對你射擊，也確實遭受擊殺，官兵在戰鬥動作上面會做的更確實。」 　

擔任機步班班長的楊中士也舉例指出，萬一班上有人員傷損，他必須立即做出判斷，要求班兵立即掩護，將傷員搬離火線，「更符合戰場實況，也讓弟兄們更有敵情觀念。」 　

教官林少校補充，以往的部隊測考，都是由裁判來誘導部隊實施管制，僅能就部隊的戰術行動及戰術動作進行考核；如今藉由實兵模擬接戰系統的輔助，官兵們戰鬥時就會更為謹慎，為了避免被擊殺，提升戰場存活率，更符合戰場景況，進而提升訓練的成效。

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