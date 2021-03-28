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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

引進美軍「實兵模擬接戰系統」　陸軍對抗演練進入仿真階段

軍聞社／記者周力行新竹報導

為滿足國軍部隊訓練需求，達到仿真、模擬實戰的目的，國防部透過中科院引進美軍現役「實兵模擬接戰系統」，提供營級以下的地面部隊進行對抗演練，藉此獲得接近實戰的模擬訓練環境，提升部隊訓練成效。

事實上，陸軍北測與南測中心在民國108年起陸續完成接裝與師資培訓後，正式應用於基地訓練，藉想定設計及狀況誘導，進行「實兵、實裝」的對抗演練，系統也能以數據呈現雙方戰損，創造仿真實戰的訓練環境。 　

該系統在車裝配備方面，不同的戰、甲車外部會裝配不同數量的雷射感應器，各式機槍、火砲也裝配不同大小的雷射發射器，車內則有乘員狀態控制器、車輛擊殺控制器，可顯示乘員與車輛當前狀態，當車輛遭攻擊的時候，透過不同的雷射編碼，即可判斷遭攻擊的武器種類，進而判定動力損毀、武器損毀、通信損毀或車輛損毀。 　

另外，單兵則穿戴「雷射偵測模組」，頭帶及H型背帶分別有4個與8個雷射接收點，腰上配掛背帶控制器，以及背上具GPS定位的無線電機；人員武器也配有雷射發射器，可藉虛擬板機或空包彈觸發的方式驅動雷射對目標實施攻擊；當人員遭受攻擊時，系統會判定擊殺，擊中或近彈等不同狀態。 　

部隊對抗時，鑑測教官則藉由「機動式戰控中心」，監控參訓人、車的位置與交戰狀態，同時可藉戰控中心以遠端方式設定雷區、砲擊及核生化等三種模擬狀態訓練部隊。演訓結束後，也可側錄演訓過程，提供部隊訓後回顧，進行檢討。

陸軍北測中心表示，新一代實兵模擬接戰系統不僅建構近於實戰的模擬戰場環境，更可提升國軍部隊測考強度，強化官兵戰術戰技，確保基地訓練實效，淬煉部隊堅實戰力。

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