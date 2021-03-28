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「能公平一點嗎？」大港開唱萬人嗨整晚　女兒比賽卻「因疫停辦」

▲▼2021大港開唱。（圖／翻攝自Megaport 大港開唱）

▲2021大港開唱。（圖／翻攝自Megaport 大港開唱）

記者黃可昀／綜合報導

大港開唱演唱會27日在高雄駁二舉行，當天湧入超過萬名觀眾，眾人一起嗨整晚，不過，如此熱鬧的盛況讓一名爸爸看了不太開心，因為就讀小學的女兒苦練樂器多時，好不容易一路打進全國決賽，卻在比賽前被通知「防疫優先」要停辦，如今女兒音樂夢碎也難掩落寞神情，反觀大港開唱的盛大規模，不禁讓他懷疑雙重標準。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，女兒好不容易打敗同區學校，拿到全國決賽的參賽資格，卻臨時被通知停辦，「為防疫犧牲選手權益我勉強可以認同，但相較於人數更多的演唱會，審核標準可以公平一點嗎？」全國決賽規定禁止觀賽、台下只能有評審，如此嚴格的防疫作業仍要停辦，大港開唱台下超過萬名觀眾卻照常舉行，他認為女兒的決賽「真的停得很冤枉…」。

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▲▼家長質疑停辦活動標準雙標。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲家長質疑停辦活動標準雙標。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出立刻引發熱議，有網友隨即提醒原PO，「個人的全國賽一直都有，停辦的是團體組歐！」不少家長也遇到此問題，每個孩子都是苦練多時來參賽，但眼下防疫第一，雖然停辦很遺憾但也只能體諒。

也有人提到，全國比賽歸在教育部範疇，和大港決策單位不同，考量的出發點與狀況也有所落差，而且兩個活動性質完全不一樣。網友留言，「這跟主辦單位願不願意扛責任有關，不然你以為大港、春浪怎通過的」、「可能因為音樂比賽的台灣價值不夠吧」、「大港是商業活動，承包商要賺錢，出事情承包商擔，音樂比賽如果出包，承辦人可能連退休金都沒了，是我也取消啊！」

據了解，歷年參加全國學生表演藝術類競賽的人數將近30萬人，賽事長達1個月，教育部宣布為了落實防疫工作，「決議停止辦理109學年度團體組競賽」，但停辦的僅有團體組，個人組競賽會在加強防疫措施的狀況下照常舉行，主辦單位也會特別注意場地清潔與環境衛生。

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