快訊／最快4月可第一階段邊境解封？指揮中心1400記者會說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，將於下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等。指揮中心指揮官陳時中近日接連拋出邊境解封規劃，將採兩階開放邊境，研擬第一階段入境者只要有打疫苗，經核酸檢驗與抗體檢測後，都能減少檢疫天數；陳時中另也指出，WHO公布抗體效力指引，就會隨即開放第一階段，傳出最快時間將是4月，預期記者會中將有進一步說明。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今（28）日將搭包機訪台，並且於4月1日隨著台帛旅遊泡泡首發團一同返國，相關檢疫作為預期也將於會中說明。

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國內於22日開打AZ疫苗，統計至26日累積接種9232人次，在不良事件方面累計27件不良事件通報、嚴重不良反應共5件，今日將進一步說明最新接種數據。

此外，一名去年底自美返國的補教老師，入境122天才確診，成為國內最久確診個案，須採檢的接觸者有22人，其中17人陰性、5人檢驗中，今日也將公布最新採檢結果。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,020例確診，分別為904例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、978人解除隔離、32人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。