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社會 社會焦點 保障人權

天龍國8大學生賭場被逮！帶3學妹見世面　警一查：隔壁桌別校的

▲▼警方查緝麻將協會，赫見1學長帶3學妹「見世面」，另1桌則是同學相約打牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查緝麻將協會，赫見1學長帶3學妹「見世面」，另1桌則是同學相約打牌。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

萬華警方查緝漢口街1家麻將館時，赫然發現8名大學生分2桌正在進行「牌技交流」，其中1桌是由學長帶著3個學妹打麻將，另外1桌則是在原本租處打牌，但因太吵被趕出來，沒地方打牌之餘，只好跑到麻將協會，警方事後通知家屬並依法送辦。

警方調查，日前接獲線報，漢口街有1家麻將協會涉嫌賭博，警方查緝時赫然發現業者將地下室隔出5桌，有5男3女的年輕人在地下室，其餘年長者則是在1樓，清查後發現8名男女來自不同大學在場。

警方指出，8名大學生分成2桌，但互不相識，其中1桌來自新北市某私立大學，因學妹想要「學打牌」，所以由1名學長帶著3名學妹出來「見世面」，4人則湊成一桌玩牌。

另外一桌則是4名男大生來自北市某私立大學，因4人原本在租屋處打麻將，但是因為太吵，所以被其他室友趕出來，只能跑到漢口街的麻將協會「切磋牌技」，警方事後通知8人將家長到場，有家長到場痛斥愛子。

據悉，8人中的2人均否認有賭博，只是為了找地方打牌所以才上麻將協會，但其中2人則表示，輸的人要請吃飯，最後警方將8名學生連同賭客、現場廖姓負責人以及2名員工，依賭博罪嫌移送法辦。

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