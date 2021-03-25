　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南佳里殺人動機曝！狠男追求離婚女被拒　想同歸於盡母成刀下冤魂

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南佳里區25日清晨驚傳兇殺命案，一名黃姓男子不滿離婚的詹女要和他分手，預藏一把水果刀直奔詹女住處談判，黃男見大門未鎖潛入屋內被詹母撞見，黃男竟持刀砍殺詹母，造成詹母失血過多傷重不治。黃男逃逸時，還把詹女阿嬤推倒在地，更持刀架在詹女脖子上後逃逸，隨後便在案發現場150公尺處的蕭壠文化園區被捕，詳細犯案動機還有待警方釐清，全案依殺人等罪嫌偵辦中。

▲▼台南佳里凶殺案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南佳里25日發生凶殺案，黃嫌至詹女住處砍殺詹母造成詹母傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

根據警方初步調查，黃男稱犯案動機為因不滿女友要和他分手，要和她同歸於盡，便在25日清晨預藏一把水果刀前往女友住處談判，見大門沒鎖便潛入被詹母撞見和其發生衝突，造成詹母左臉頰、右肩等多處受傷。

黃嫌與詹女最近鬧分手，黃嫌25日上午7時許，持刀到詹家要與女友談判，因詹家大門沒鎖，黃嫌直上3樓要找詹女，但詹女當時不在3樓，黃嫌沒見到詹女，反而碰見詹女母親53歲陳姓婦人，雙方發生爭執後，黃嫌涉嫌持預藏的水果刀砍殺詹女母親陳婦，隨後下樓逃逸時，在2樓碰到詹女阿嬤查看，竟涉嫌推撞詹女阿嬤，逃到1樓時適遇詹女，即持刀架住詹女脖子，造成詹女頸部輕微劃傷。

此時詹女前夫剛好返家發現，上前制止黃嫌，雙方發生肢體衝突，在拉扯中黃嫌手機掉落地上，詹女馬上撿起來打電話報案，黃嫌奪門而逃，詹女前夫則是一路尾追黃嫌，台南市佳里分局警方據報迅速馳抵，在案發現場附近約150公尺的蕭壠文化園區內，將黃嫌逮捕，並查扣作案水果刀。

據了解，27歲黃姓嫌犯與29歲詹姓女友交往約3個月，命案現場是詹女阿嬤的住處，詹女和前夫離婚後仍然同住，和2名子女同住在阿嬤家3樓，父母住在斜對面。25日凌晨詹母見對面大門沒關，前往查看，未料卻遇上死劫，倒臥在1樓廚房中傷重不治。

佳里分局警方表示，25月上午7時30分許接獲110通報，佳里區延平路有人滑倒、現場留有血跡，佳里分局立即調度警力馳往現場，當場發現被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，陳婦左臉頰、右肩等多處刀傷，詹姓阿嬤臉部受傷及2顆牙齒斷裂，警方馬上通報消防局出動救護車，將2人送往佳里奇美醫院急救，但陳婦因傷勢嚴重，醫院急救無效宣告不治身亡，詹姓阿嬤仍住院治療中。

警方指出，本案初步調查係黃姓嫌疑人不滿詹姓女友欲與其分手，25日7時許預藏1把水果刀騎乘機車前往其女友住處，見大門未鎖便潛入屋內，遭其女友母親陳姓婦人撞見發生衝突行凶。目前全案依殺人、妨害自由、傷害等罪嫌偵辦，並將建請台南地檢署予以聲押。

初步了解，黃嫌在火鍋店上班，他供稱和詹女是情侶關係，但詹女否認她和黃嫌並無這層關係，且還曾向警方報案遭到黃嫌恐嚇，因此初步認為黃男的犯案動機為追求詹女不成，引發殺機，但詳細情況仍有待警方調查。

▲台南佳里凶殺案。（圖／地方中心翻攝）

▲▼黃嫌犯案後隨即在離案發現場150公尺處的蕭壠文化園區被捕。（圖／地方中心翻攝）

▲台南佳里凶殺案。（圖／地方中心翻攝）

【更多新聞】

快訊／台南凶殺命案！男挽回不成「猛砍女友媽、阿嬤」1死1傷

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

月薪4w7餐廳經理偷媽護照　「1本賣1萬」加拿大被截..下場曝光

驚悚瞬間曝光！23歲男開BMW疑「車速過快」…猛撞救護車釀4傷

台南佳里殺人動機曝！狠男追求離婚女被拒　想同歸於盡母成刀下冤魂

獨／羅尚樺妻「紙條貼老公肚」忍淚寫下：一生的愛，我們下輩子再續

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

KTV聚會好嗨...他尾隨初識男進廁所幫口交　下場慘了

「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

月薪4w7餐廳經理偷媽護照　「1本賣1萬」加拿大被截..下場曝光

驚悚瞬間曝光！23歲男開BMW疑「車速過快」…猛撞救護車釀4傷

台南佳里殺人動機曝！狠男追求離婚女被拒　想同歸於盡母成刀下冤魂

獨／羅尚樺妻「紙條貼老公肚」忍淚寫下：一生的愛，我們下輩子再續

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

KTV聚會好嗨...他尾隨初識男進廁所幫口交　下場慘了

「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

快訊／國1重大車禍！2車頭尾消失　1女命危、1男輕傷

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

G奶網紅被揉胸頂臀　鄧佳華判賠13萬760元確定

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面