台南佳里殺人動機曝！狠男追求離婚女被拒　想同歸於盡母成刀下冤魂

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南佳里區25日清晨驚傳兇殺命案，一名黃姓男子不滿離婚的詹女要和他分手，預藏一把水果刀直奔詹女住處談判，黃男見大門未鎖潛入屋內被詹母撞見，黃男竟持刀砍殺詹母，造成詹母失血過多傷重不治。黃男逃逸時，還把詹女阿嬤推倒在地，更持刀架在詹女脖子上後逃逸，隨後便在案發現場150公尺處的蕭壠文化園區被捕，詳細犯案動機還有待警方釐清，全案依殺人等罪嫌偵辦中。

▲台南佳里25日發生凶殺案，黃嫌至詹女住處砍殺詹母造成詹母傷重不治。（圖／記者林悅翻攝）

根據警方初步調查，黃男稱犯案動機為因不滿女友要和他分手，要和她同歸於盡，便在25日清晨預藏一把水果刀前往女友住處談判，見大門沒鎖便潛入被詹母撞見和其發生衝突，造成詹母左臉頰、右肩等多處受傷。

黃嫌與詹女最近鬧分手，黃嫌25日上午7時許，持刀到詹家要與女友談判，因詹家大門沒鎖，黃嫌直上3樓要找詹女，但詹女當時不在3樓，黃嫌沒見到詹女，反而碰見詹女母親53歲陳姓婦人，雙方發生爭執後，黃嫌涉嫌持預藏的水果刀砍殺詹女母親陳婦，隨後下樓逃逸時，在2樓碰到詹女阿嬤查看，竟涉嫌推撞詹女阿嬤，逃到1樓時適遇詹女，即持刀架住詹女脖子，造成詹女頸部輕微劃傷。

此時詹女前夫剛好返家發現，上前制止黃嫌，雙方發生肢體衝突，在拉扯中黃嫌手機掉落地上，詹女馬上撿起來打電話報案，黃嫌奪門而逃，詹女前夫則是一路尾追黃嫌，台南市佳里分局警方據報迅速馳抵，在案發現場附近約150公尺的蕭壠文化園區內，將黃嫌逮捕，並查扣作案水果刀。

據了解，27歲黃姓嫌犯與29歲詹姓女友交往約3個月，命案現場是詹女阿嬤的住處，詹女和前夫離婚後仍然同住，和2名子女同住在阿嬤家3樓，父母住在斜對面。25日凌晨詹母見對面大門沒關，前往查看，未料卻遇上死劫，倒臥在1樓廚房中傷重不治。

佳里分局警方表示，25月上午7時30分許接獲110通報，佳里區延平路有人滑倒、現場留有血跡，佳里分局立即調度警力馳往現場，當場發現被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，陳婦左臉頰、右肩等多處刀傷，詹姓阿嬤臉部受傷及2顆牙齒斷裂，警方馬上通報消防局出動救護車，將2人送往佳里奇美醫院急救，但陳婦因傷勢嚴重，醫院急救無效宣告不治身亡，詹姓阿嬤仍住院治療中。

警方指出，本案初步調查係黃姓嫌疑人不滿詹姓女友欲與其分手，25日7時許預藏1把水果刀騎乘機車前往其女友住處，見大門未鎖便潛入屋內，遭其女友母親陳姓婦人撞見發生衝突行凶。目前全案依殺人、妨害自由、傷害等罪嫌偵辦，並將建請台南地檢署予以聲押。

初步了解，黃嫌在火鍋店上班，他供稱和詹女是情侶關係，但詹女否認她和黃嫌並無這層關係，且還曾向警方報案遭到黃嫌恐嚇，因此初步認為黃男的犯案動機為追求詹女不成，引發殺機，但詳細情況仍有待警方調查。

▲▼黃嫌犯案後隨即在離案發現場150公尺處的蕭壠文化園區被捕。（圖／地方中心翻攝）

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