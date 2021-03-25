台北101疫情年獲利逾150億元　用3招拚業績

▲台北101疫情年觀光客大缺，今公布財報仍守住獲利。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

2020年初疫情擴散，不但信義區沒人逛街，也因邊境管制讓觀光客近趨於零，台灣地標台北101公佈董事會財務報告，全年稅後淨利12.74億元，三大事業體包括大樓、購物中心與觀景台，整體業績衝破150億元，下半年補回觀光客所佔的3成消費，靠3招轉正疫情年。

▲台北101購物中心年辦230場主題策展與線上活動。

因觀光客減少，讓觀景台參觀人次創下歷年新低，約莫短少10億元收入，從疫情發生後，台北101調整策略深耕本地客。總經理張振亞表示，在去年四月決定，將購物中心年度國際珠寶鐘錶展從9月提前至7月，觸動高端客來館消費，還有遠從中南部來訪搶貨的客人，加上民眾無法出國，下半年精品成長30%，帶動全館業績提升。

▲台北101珠寶腕表大賞是2020年首度提前至6月舉辦。

針對疫情影響，導致許多民眾轉為在家上班，台北101辦公大樓去年增添設備防堵疫情，優化設備與維運管理，再於35樓推出SkyPark公共空間，吸引國際企業與金融機構進駐，去年退租率僅為2%，出租率達96％，讓租金獲利逾20億元。

▲台北101 35樓SKYPARK，升級租戶使用公共場域。

而受觀光客影響最大的台北101觀景台，則續推國人優惠方案，估計第四季若解除邊境管制，樂觀預估觀光客可達10萬人次，而為強化國人來訪次數與深耕家庭客層，新一年推出台灣「天空翻轉教室」，整合7個樓層，共計超過兩千坪的垂直場域，每季推出不同體驗活動與策展內容，如「小小導覽員」、「小小職人」、「iPILOT飛行培訓教室」等，豐富親子家庭的來訪經驗。

▲觀景台啟動多項體驗方案，增加民眾再來訪機率。

2020年新冠肺炎疫情震盪實體通路市場，百貨龍頭新光三越去年業績仍突破800億元，年增0.3％，達到近808億元創下新高。業者表示，去年2月份當機立斷啟動線上線下整合機制，用11天完成業界獨家的「熟客系統」，拉進全台2萬多個櫃姐的熟客名單，讓客人不出門也能「線上結帳、直接宅配」，強化線上APP、網購平台美麗台商品內容，並在短期建立美食外送平台合作，加上下半年週年慶業績創新高，終於在結算前最後一天守住成長。

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