兒4年前跟總統合照！羅尚樺父悲謝國軍栽培：4年後卻躺在這

記者黃彥傑、陳以昇／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午疑在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。對此，總統蔡英文24日稍早抵達羅的靈堂致意，而羅的父親見到蔡英文後，無奈又感傷的提到，「謝謝總統關心，4年前兒子有跟總統合照，4年後兒子卻躺在這裡。」

▲羅父哽咽表示，感謝國家對兒子的栽培。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

蔡英文24日下午抵達靈堂上香致意後，給予家屬擁抱鼓勵，並安慰羅的父母、懷孕2個月的妻子，告訴他們「您要節哀，我們都很捨不得」、「很抱歉讓你最珍貴的兒子不能再回來」、「要勇敢，真的很抱歉，讓你最珍貴的兒子不能再陪你」對此，羅父則強忍著淚水，語帶哽咽的表示，「軍備的問題一再重申，但是我們都知到問題在哪裡，癥結點步驟都有在走，問題還是不斷的出現，這個問題真的還是大家最不想遇到，最不想發生的，可以的話希望他是國軍最後一位犧牲的飛行員。」

蔡英文也沉痛回應，「每一次發生這件事都是我們最痛的事情，這樣好的年輕人就這樣走掉了，是國家最大的不捨」、「我們一直在跟時間比賽，希望讓裝備很快能夠更新，讓訓練可以更好，但是我們很盡力很盡力在做了，但事情還是發生了，我真的覺得很抱歉，要讓你承受這一切。」羅父聽完之後，再度忍淚告訴蔡英文，「謝謝國軍栽培我們兒子完成他的夢想，讓他能夠替國家出一分力，捍衛我們的疆土。」