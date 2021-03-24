F-5戰機新彈射椅只會用1年？　空軍：將納入新式飛機構型設計

▲空軍F-5系列戰機，飛當事戰機。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

駕駛F-5E戰機殉職的中尉飛官羅尚樺死因是顱內出血導致中樞神清休克，初判是由於逃生時座椅彈射而撞擊頭部，對此，行政院證實國防部已核定經費汰換F-5戰機彈射椅。不過，有媒體報導，空軍編列預算更換彈射座椅，是在該飛安事件後才核定預算，且汰換後只用1至2年的時間。空軍司令部24日澄清，報導內容與事實不符，相關彈射座椅設備，是將納入後續新式飛機構型設計規劃運用。

《聯合報》24日以「為勇鷹買保險？ F-5E換椅用1年」為題報導，國民黨立委馬文君質詢，去年10月F-5戰機事故後，空軍下令立即停飛，但復飛幾個月又出事，空軍司令部才說要準備6億元預算更新彈射椅，卻還在籌措階段，明年初才能換新。此外，該報也提到，F-5規畫2024年由國造勇鷹高教機全數汰換，若屆時準時交機，新座椅將只使用一至兩年就除役。

對此，空軍司令部24日澄清報導內容與事實不符，並作3點聲明：第一，空軍F-5機隊新式彈射座椅更換工作計畫，自2020年「1029專案」後即刻啟動，國防部2021年3月19日核定，並規劃於2021至2023年，編列7億8千餘萬元作業維持費支應，媒體誤指在22日飛安事件後才核定預算，並非事實，特此澄清。

另外，空軍規劃6月完成簽約，將加速接收座椅更換作業；機隊汰除後，相關彈射座椅設備，將納入後續新式飛機構型設計規劃運用。

第二，飛安事件調查依「空軍飛行及地面安全教範」，納編飛行等專業並邀請運安會、民航局及民間學者專家任部聘委員，組成委員會。相關調查程序是參酌國外及國內行政院運安會現行做法一致，因事涉機敏依程序完成核密，凡提出查閱需求，將循序審核後提供；另對不涉機敏部分空軍會適時對外說明，落實依法行政。

第三、目前以全力搜救協尋失事人員為重點，相關可能肇因，還待專案調查小組進一步蒐整調查，期望全體國人一同為目前仍失蹤的上尉飛官潘穎諄集氣，籲請外界勿臆測，並持續支持國軍戮力戰訓及確保國家安全之決心。