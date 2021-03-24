樂天女孩扛鄭文燦　「11號」陳伊表情猙獰：市長好重...要減肥啦

▲桃園市市長鄭文燦被樂天女孩抬起來，其中陳伊負責鄭文燦頭部與上半身重量，被網友發現她全程表情猙獰。（圖／翻攝自陳禹勳臉書粉絲團）

記者陶本和／台北報導

中華職棒樂天桃猿隊23日舉行桃園主場開幕戰，桃園市長鄭文燦前往桃園國際棒球場出席開幕活動，在7局下半，鄭文燦到一壘側看台與啦啦隊一起應援，得分時現場播放「抬棺舞」音樂，而9位樂天女孩合力將他抬起慶祝。畫面曝光後，網友發現背號「11」的陳伊表情猙獰，大家也為她叫屈。

鄭文燦23日晚間為桃猿主開幕戰開球，並且全程觀賽，在7局下半的時候上場與啦啦隊一起加油，因為慶祝主隊桃猿在該局攻下3分，9個樂天女孩甚至興奮到把鄭文燦扛到肩上慶祝。相關影片在網路上瘋傳，讓不少網友感到羨慕直呼「我要選了！」

備受關注的是，鄭文燦被樂天女孩「扛起」時，背部仰躺在陳伊的胸口前，身材纖細的她，幾乎是一人支撐鄭文燦的上半身重量。畫面曝光之後，網友發現每一位樂天女孩都還能開懷大笑，唯有她表情猙獰，幸好後來團長宋城希即時救援，幫忙分攤重量，才把鄭文燦穩住。

不少網友也替陳伊叫屈，認為球團應該要幫她加薪，也有報導指出，陳伊表示，有聽說過鄭文燦很喜歡棒球，一年來到球場10幾次，雖然昨天輸球，但每次來贏球機率都很高，是幸運星，「但還是要說一下，市長真的好重，要減肥啦！」

另外，樂天隊長籃籃也透過發文表示，鄭文燦是她抬過最重的人，不過特別標記「我是說身份地位啦」。

其實，樂天女孩陳伊有一段時間離開職棒啦啦隊，後來是以「虎牙甜心」回到猿隊。過去她與政治人物有關係，是在2015年時，當時的啦啦隊Lamigirls成員伊伊、梓甯、小帆，組成「伊梓帆」團體，替國民黨時任的總統參選人洪秀柱拍攝「挺柱桌曆」，但引發網友的批評。

當時風波發生，「伊梓帆」也出面舉行記者會發表聲明，而洪秀柱也有陪同與會，還在一旁不斷安慰3位女孩。

▼桃園市市長鄭文燦被樂天女孩抬起來，其中陳伊負責鄭文燦頭部與上半身重量，被網友發現她全程表情猙獰。（圖／鄭運鵬臉書）