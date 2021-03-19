萌翻了！三麗鷗5大明星小夥伴　變身不同口味超Q軟糖造型悠遊卡

▲三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三麗鷗粉絲注意！Q萌的Hello Kitty、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂，不只變成悠遊卡可以每天帶著去搭車，更卡哇伊的是，還以粉嫩色系、不同口味的軟糖包裝作為造型設計，呈現滿滿少女風。粉絲想入手可鎖定指定網購平台的開賣時間，預計3/24 11:00起開放預購，不過有購買限制規定，開搶前需留意。

由悠遊卡公司推出限定聯名款「三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組」，集結Hello Kitty、酷企鵝、布丁狗、美樂蒂等5大明星小夥伴，主打以軟糖包裝造型設計，每個角色再各別搭配草莓、蘇打冰、布丁、莓果、冰淇淋等不同口味，讓悠遊卡拿在手上多了一股可愛俏皮感，準備一次萌翻大小朋友，另搭配隨身鑰匙圈，可讓親子共同配戴外出使用。

PChome 24h購物繼去年推出DS4、寶可夢等造型悠遊卡後，宣布再攜手悠遊卡公司獨家開賣「三麗鷗軟糖造型悠遊卡套組」，每組售價950元，共5種不同款式，限定使用「悠遊付」購買及每人限購1組，並於3/24 11:00起至3/31 23:59止共8天開放預購，首波完成預購訂單的消費者，預計於8月起陸續到貨。

▲哆啦A夢50周年紀念款 icash2.0。（圖／翻攝自博客來）

icash2.0則有日本授權獨家設計的「哆啦A夢50周年紀念造型款」，卡片印滿哆啦A夢圖案是一大吸睛亮點，為哆啦鐵粉必敗珍藏款。另外也有充滿台灣風，等比例縮小、迷你的獨家造型款，像是搖晃還會發出脆麵沙沙聲「科學麵」、包裝觸感也很擬真的「77乳加」，一推出就熱賣秒殺，另有感應後會說「你累了嗎」的保力達蠻牛，可以隨身攜帶補充活力，目前在博客來還可下單購買。