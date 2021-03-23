8天內2老婦遭公車輾斃！　北市警將針對禮讓行人大執法

▲16日文山區一輛公車行經興隆路3段左轉萬芳路口，公車左前輪直接將老婦人輾過。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

3月23日早晨6時50分、台北市信義區松山路、福德街口，台北客運263公車通過路口時，疑似公車與路面視野高低差加上A柱死角，左轉時當場將正在過過馬路的朱姓老婦人輾斃。另外，16日文山區興隆路也發生老婦過馬路遭公車輾斃意外，應驗「馬路如虎口」這句話，據台北市警交大統計，2021年台北市死亡車禍人數，高齡人口佔比超過60%，政府及警方維護交通安全決心似乎有待檢驗。

▲23日信義區又發生公車輾斃老婦事故。（圖／記者張君豪翻攝）

根據北市警交通警察大隊統計：從2021年起，北市因交通事故死亡行人數共有13人，其中高齡行人就占8人，比例高達61.5%，數據顯示，高齡行人屬於車禍死亡事故高危險群。

信義警方也藉此呼籲駕駛人：駕車經過路口準備轉向時，需擺動頭部確認A柱視線死角範圍內沒有行人，並禮讓行人優先通行；行人通過路口時，應確認左右有無來車並儘速通過，避免在馬路上滑手機等危險動作，高齡長者晨昏外出應穿著亮色衣物或配戴反光物件，也須遵守號誌通過路口切勿任意穿越車道。



信義警方也將加強針對「不禮讓行人」等交通違規執法，提醒駕駛人若行經路口如遇行人通過斑馬線，應至少保持3組斑馬線以上距離，禮讓行人優先通行，以降低事故的發生也避免受罰。

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