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點亮「食」尚空間！餐椅決定餐廳的風格　3關鍵成打卡熱點

（圖／潟湖國際 ）

一間成功的餐廳除了美味的餐點滿足顧客的味覺，若在視覺上也能留下深刻印象就更臻完美

決定餐廳的風格

多數的業主決定餐廳的風格會取決於提供的餐點類型，日式？義式？美式？再搭配適宜的裝潢如『日式和風』、『北歐清新風』或『率性工業風』等，最後才決定餐具與家具；若種種條件相輔相成，不但能為餐點大加分，餐廳還能成為網美網紅的打卡熱點！

（圖／潟湖國際 ）

符合人體工學的餐桌椅

一般餐廳使用的餐椅高度是當客人坐在椅子上，雙腳平放地面時，大腿能與小腿呈90度垂直。若以台灣人的平均身高計算，最舒適坐高約在45公分上下。而臀寬大多數的人約 32公分，故挑選坐椅椅面的寬度盡量大於35公分，會讓人感到較為舒適。

而有些餐飲空間會選擇使用中島設計組成小型廚房+吧台桌椅系列家具，為小坪數省下了很多空間，也打造出不同於一般餐桌椅的特色。

（圖／潟湖國際 ）

餐桌椅使用的環境條件

有些餐廳會設置戶外用餐區，由於戶外會有陽光照射、風吹雨淋的問題，故使用在戶外的家具，最好選擇製作過程中有添加防紫外線抗UV的原料，耐曬不易退色；而材質方面首選則以耐熱抗水的塑料為佳。

輕盈耐用易清潔的材質

隨著時代與科技的進步，現在的塑料餐桌椅都相當輕巧耐用，讓員工在營業時間結束後能輕易地拿取搬移，縮短打掃所需的時間。而桌椅色彩的呈現也更加鮮豔亮麗，除常見的白色外，其他各種顏色皆能製作，甚至想做成透明的也沒問題。最大的優點是一旦汙損，不太需要清潔藥劑，用水直接清洗就能乾淨，簡單方便容易保養。

（圖／潟湖國際 ）

Lagoon商空桌椅系列，簡餐、咖啡店、餐酒館麻吉首選，一桌兩椅價格超優惠！

圖文提供／潟湖國際

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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Aesthetic Paradigm　點亮『食』尚空間

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