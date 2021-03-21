台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

▲台南公園燕潭池內傳出溺水身亡，經警方調查死者係通報協尋失蹤人口謝姓女子。（圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導



台南市北區台南公園內燕潭涼亭旁水池，21日下午2時多傳出有人溺水，台南市消防局派員前往搶救，消防人員發現該名溺水者係名女子，且已氣絕身亡，即打撈上岸交警方查處，經查死者係21日上午永康分局受理協尋的40多歲謝姓女子，全案由檢警調查處理中。

台南市消防局119據報出動消防公園與中正分隊救生人員前往搶救，發現溺者是1名中年女性，且在水中已氣絕身亡，消防人員將死者打撈上岸，警、消人員檢視女死者身上沒有身分證件、也沒有明顯外傷。

警方進一步比對失蹤協尋人口資料得知，21日凌晨永康警分局曾通報市警局各單位協助緊急搜尋1名40多歲的謝姓女失蹤人口（已婚），比對謝女個人資料、初步判斷與台南公園溺水女死者特徵吻合，隨即通知謝女的家屬出面指認，經謝女家屬到場指認溺水死者係謝女無誤。

據了解，謝女離家後曾傳訊息給家人表達輕生的念頭，初判其死因應無外力因素，警方目前已報請檢察官相驗，以查明釐清死因。

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