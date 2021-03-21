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快訊／嘉義某醫院宿舍爆「1女輕生」！生前傳訊丈夫：壓力大　

▲▼嘉義某醫院宿舍傳輕生事件，警方初步調查排除他殺可能性。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義某醫院宿舍傳輕生事件，警方初步調查排除他殺可能性。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義某醫院昨（20日）晚間9時許驚傳輕生事件，一名34歲黃姓女子被人發現倒臥於宿舍浴廁內，明顯身亡。據悉，黃女疑似有精神方面問題，長期在服用藥物，其生前最後一通簡訊係傳給正在花東開會的丈夫，曾向對方抒發生活壓力太大的情緒。警方初步調查，現場無任何打鬥痕跡，初步排除他殺可能性，至於詳細死因，仍有待調查釐清。

據悉，黃女丈夫任職於嘉義某私立醫學中心，但因婆家位於台南，黃女帶著3歲多的兒子，往返台南、嘉義2地，身為家庭主婦的她，疑生活壓力大，多年前有服用精神方面藥物。

事發前黃女曾傳訊給丈夫，表示生活壓力大等狀況，而其丈夫因正在花東開會，無法立刻趕回宿舍，便請同事帶著警衛，持鑰匙打開黃女房間。豈料，同事、警衛開門後，卻在浴室發現黃女，明顯死亡多時，立刻報警。

警消獲報到場後，確認黃女早已失去生命跡象，並未送醫。警方初步調查，現場除留有一條1公尺皮帶，並無明顯打鬥痕跡，初步排除他殺可能。院方針對此事件僅表示，深表遺憾，詳情因涉隱私，不便透露。

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