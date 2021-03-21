「短髮裸女」狂敲門！三峽住戶一開嚇壞報警　她吐原因

記者陳俊宏／綜合報導

新北市三峽一處大樓住戶們聽到敲門聲，打開驚見一名短髮裸女，嚇得報警處理。而房東也看不下去，當場斥責女子如果變本加厲，不排除要請她搬離。女子則說，是因為和男友吵架才喝酒。

44歲呂姓女子渾身酒氣大鬧、胡言亂語，一早一絲不掛，倒在鄰居家門口，簡直嚇壞對方。員警獲報到場，立即借警用雨衣讓女子暫時先穿上。

▲▼員警將雨衣借給全裸的女子穿，但對方只要動作大一點就會走光。（圖／東森新聞）



警方進一步釐清這起酒醉鬧劇，呂女將自己反鎖在門外，卻不斷敲打鄰居的門，甚至試圖打開對方家門，讓鄰居不堪其擾錄影蒐證。

投訴人紀小姐受訪表示，「我自己一個女孩子住在這邊，我不是有男生陪我住的，現在是妳開我房門，我不會害怕嗎？」她說，鞋櫃還被對方撞壞，當天沒去上班的薪水，「她也沒有賠償給我。」

由於呂女的房門反鎖，警方當下通知房東到場協助。她對房東說，「不是喝酒醉啦，只是跟男朋友吵架。」房東忍不住斥責女子，已嚴重影響其他住戶，不排除要請她搬離。

▲▼房東忍不住斥責女子，不排除要請她搬離。（圖／東森新聞）

律師張晉豪建議，社區先明白規範哪些事情不能做，管委會必須先通知住戶改善，至少給予三個月的改善期限；簡單來說，必須要有證明對方有持續騷擾，或持續違反規約的情事。

如果持續3個月仍沒改善，可依據《公寓大廈管理條例》中的惡鄰條款，由社區召開會議驅趕惡鄰，但必須有超過3分之2的所有權人出席，且要其中超過4分之3的人同意，再訴請法院強制遷離。只是要達到這門檻並不容易，遇到類似狀況，得先錄影蒐證報警自保。