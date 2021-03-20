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社會 社會焦點 保障人權

阿里山大火燃燒45hrs...尚有2處明火！延燒1.6公頃　台18線交管

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義縣消防局於18日下午13時許，接獲民眾報案指稱阿里山大埔事業第229號林班地發生山林火災警，目前火勢已經持續延燒超過45小時，目前火場累計延燒面積1.6公頃，地上物為竹林，目前尚有兩處明火。對此，嘉義縣消防局目前總動員98名人員持續於現場搶救當中。

▲阿里山森林大火。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山森林大火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

大埔事業區第228、229林班森林火災，火勢已經延燒超過45小時，場累計延燒面積1.6公頃，地上物為竹林，目前尚有兩處明火，位於火場東南側及西南側，阿里山公路上邊坡殘火已由森林護管員以背負式水袋處理完畢，暫時於現場監控防止復燃，現場氣溫21度、濕度75%、風向西南風、風速1m/sec 。

▲阿里山森林大火。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，空勤總隊直升機已於稍早空勘完成，至大埔吊掛水袋完畢，於火場投水兩架次；航空特CH-47於火場投水兩架次，皆命中目標，而針對這場大火，嘉義縣消防局支援5部消防車、2部指揮車計17人現場協助提供水源，及預防火勢蔓延至台18線公路上方、嘉義縣警察局樂野所及十字所共6名員警協助台18線交通管制、公路總局阿里山工務段派遣7名人員，協助台18線阿里山公路交通管制。對此，林務局表示，目前先請民眾避開樂野路段，想至阿里山森林遊樂區請民眾走台21線上山，路線圖尚未完備。

▲阿里山森林大火。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山森林大火。（圖／記者翁伊森翻攝）

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