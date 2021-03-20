　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

渣男殺女友攜新歡逃亡！　摩鐵員工驚爆：祂坐後座對我點頭笑

台中市自由路該停車場曾發生後車廂藏屍命案，警方偵辦過程因靈異現象，嚇出一身冷汗。（取自網路）

▲台中市自由路該停車場曾發生後車廂藏屍命案，警方偵辦過程因靈異現象，嚇出一身冷汗。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

對某些曾經在辦案親身經歷過靈異事件的警官來說，「陰魂不散」並非虛言，台中市一名已經退休的Y姓偵查隊長透露，2002年他偵辦一起命案，逮捕涉案的鴛鴦凶手時，發生的靈異現象，讓他驚覺死者不甘心死於情郎手上，一路緊跟著這對亡命的姦夫淫婦。

2002年春節過後，台中市自由路停車場發生一起命案，一名C姓女子被活活勒死，棄屍在後車廂，直到車子發出屍臭味才被發現；轄區一分局與刑警大隊立刻組成專案小組，退休的Y隊長也奉命支援一分局。

Y隊長說，這部車子是租來的，警方很快查出嫌犯P男的身份，原來，P是個渣男，不但依賴經濟能力較佳的C女供養，還拿著C女辛苦賺來的錢到酒場揮霍，結識了新歡B女，風塵出身的B女，倒是對P男一見傾心，交往一段時間後，逼著P與舊愛一刀兩斷。

可是，P男還想在C女身上撈最後一筆，因為他知道C女有一筆定存到期，手上有上百萬現金，他佯裝被高利貸追債，哭求C女給錢，可是這渣男騙錢的前科累累，C女壓根不信，死都不給，兩人談判破裂。P男惡向膽邊生，竟然動手掐住女友脖子，想以暴力脅迫她交付財物，施暴過程中，不慎殺死女C女，於是他租車棄屍後，帶著愛他無怨無悔的的B女南下逃亡。

警方很快鎖定這對亡命天涯的男女，而且查知，他們投宿在台南縣某汽車旅館，Y隊長帶著大批幹員南下圍捕。為了不打草驚蛇，也擔心凶嫌會自戕或負隅頑抗，幹員先打探屋內情形，旅館工作人員表示，嫌犯一行人，共有一男兩女，三人驅車進入房內。

一開始警方也沒有想太多，只是納悶，情資只顯示這對亡命鴛鴦南下躲避警方查緝，另一名女子是誰？難道還有其他共犯？

但箭在弦上，不得不發，警方拂曉攻堅，順利衝進屋內，制伏P男與B女，但另外一名女子，翻遍屋內就是找不到人；而且，監視器也沒有任何人出入的影像，這個多出來的女子，就像人間蒸發一樣。

這時Y隊長突然感到背脊一陣發冷！他拿了C女照片給櫃台工作人員看，工作人員不知底細，還說：「對！就是她，坐在後座，男嫌登記、付錢時，她還對我點頭，笑了笑」。

所有人聽到這句話，不約而同打了個冷顫，原來，C女子不甘慘死，一路跟著狠心殺她的情郎，冤魂不散，她死不瞑目！辦案人員把這段小插曲告訴P男，他整個人崩潰，臉色慘白。

Y隊長說，他們辦過許多命案，有時感到冥冥之中，有因果業報，所以當案情陷入膠著時，會重返現場尋找蛛絲馬跡，希望死者給予一些感應，而警方對死者也抱持著哀悼的敬意，畢竟生死大事，不能輕忽怠慢。

★《鏡週刊》關心您：

遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113
再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【辦案碰到鬼2】靈媒地府調冤魂　向小隊長求助破沉冤命案
【船錨綁屍鬧靈異3】行凶船長放火滅證　冤魂在他身上留下印記
【寡婦遭斷頭4】凶嫌跑路躲賓館驚見亡魂現身　「你害我沒臉見老公」

 
ET快訊
AV女優自曝實戰黑人30cm！　「被頂到肺」眼前一片空白
金門女戰神陳玉珍「護花使者」曝光！　溫暖搭肩全直擊
台灣第一女優「吳夢夢」拍SWAG收入大公開！　網友全傻眼
拜登搭空軍一號連摔3次！　影片曝光！健康引發關注

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一中街「香腸王」殺女友！靈媒地府調冤魂　攻破三角畸戀心防

渣男殺女友攜新歡逃亡！　摩鐵員工驚爆：祂坐後座對我點頭笑

快訊／三重銀樓2000萬搶案　3匪羈押禁見

快訊／高雄警夜襲工寮追毒品　通緝犯吼「我不要被關」吞農藥輕生

快訊／3搶匪埋伏三重銀樓！「綑綁老闆」搶2000萬金飾　檢聲押禁見

刑大隊長開公務車收賄！回警局秒被廉政署抓包　記兩大過免職

天龍國人真的管很大！檢舉屏東交通標語文字不雅　在地人怒了

快訊／網友發文恐嚇　「今晚炸掉431次普悠瑪列車」...鐵警查緝中！

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

違規重機騎士遭18歲無照賓士男撞死　母失魂：對不起也不能怎樣

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

6亞裔遭槍殺！《艾蜜莉在巴黎》Mindy爆哭　「我也很有罪惡感」莉莉柯林斯心疼

一中街「香腸王」殺女友！靈媒地府調冤魂　攻破三角畸戀心防

渣男殺女友攜新歡逃亡！　摩鐵員工驚爆：祂坐後座對我點頭笑

快訊／三重銀樓2000萬搶案　3匪羈押禁見

快訊／高雄警夜襲工寮追毒品　通緝犯吼「我不要被關」吞農藥輕生

快訊／3搶匪埋伏三重銀樓！「綑綁老闆」搶2000萬金飾　檢聲押禁見

刑大隊長開公務車收賄！回警局秒被廉政署抓包　記兩大過免職

天龍國人真的管很大！檢舉屏東交通標語文字不雅　在地人怒了

快訊／網友發文恐嚇　「今晚炸掉431次普悠瑪列車」...鐵警查緝中！

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

違規重機騎士遭18歲無照賓士男撞死　母失魂：對不起也不能怎樣

男友「搖死」8月大女嬰！　新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身！網狂推正統

英雄隊強投布里悍中職初登板吞敗　韓媒疑惑：只投4局？

兒子在公園被狂巴頭10下！對方家長在旁玩手機　1句話讓她暴怒了

2021開春「3部BL台劇」熱播！6對高顏值CP點燃腐女魂

不到40歲「罹患卵巢早衰症」恐停經！ 八檔點女星淚問醫生：有救嗎

古林睿煬先發、吳俊杰初登板　獅龍戰蘇智傑拚百轟

一中街「香腸王」殺女友！靈媒地府調冤魂　攻破三角畸戀心防

「球哥」將重返洛杉磯？　快艇需策動「三方交易」

對亞裔仇恨攻擊暴增！　拜登譴責：我們不應該沉默

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

社會熱門新聞

即／高雄警夜襲工寮　通緝犯拒捕吞農藥

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮

3搶匪埋伏三重銀樓！　檢聲押禁見

渣男殺害女友後攜新歡逃亡　女鬼冤魂一路緊追

改名「鮭魚」衰出車禍！他撞壞300萬休旅車賠慘了

即／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地送醫搶救不治

刑大隊長開公務車收賄！記兩大過免職

男性侵女友表姊判無罪　關鍵竟在體重

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

臉書網頁版凌晨當機

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

即／金融股拋售　美股重挫300點

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

糊塗媽門外急喊小黑　回家遭鄙視

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面