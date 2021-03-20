渣男殺女友攜新歡逃亡！　摩鐵員工驚爆：祂坐後座對我點頭笑

▲台中市自由路該停車場曾發生後車廂藏屍命案，警方偵辦過程因靈異現象，嚇出一身冷汗。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

對某些曾經在辦案親身經歷過靈異事件的警官來說，「陰魂不散」並非虛言，台中市一名已經退休的Y姓偵查隊長透露，2002年他偵辦一起命案，逮捕涉案的鴛鴦凶手時，發生的靈異現象，讓他驚覺死者不甘心死於情郎手上，一路緊跟著這對亡命的姦夫淫婦。

2002年春節過後，台中市自由路停車場發生一起命案，一名C姓女子被活活勒死，棄屍在後車廂，直到車子發出屍臭味才被發現；轄區一分局與刑警大隊立刻組成專案小組，退休的Y隊長也奉命支援一分局。

Y隊長說，這部車子是租來的，警方很快查出嫌犯P男的身份，原來，P是個渣男，不但依賴經濟能力較佳的C女供養，還拿著C女辛苦賺來的錢到酒場揮霍，結識了新歡B女，風塵出身的B女，倒是對P男一見傾心，交往一段時間後，逼著P與舊愛一刀兩斷。

可是，P男還想在C女身上撈最後一筆，因為他知道C女有一筆定存到期，手上有上百萬現金，他佯裝被高利貸追債，哭求C女給錢，可是這渣男騙錢的前科累累，C女壓根不信，死都不給，兩人談判破裂。P男惡向膽邊生，竟然動手掐住女友脖子，想以暴力脅迫她交付財物，施暴過程中，不慎殺死女C女，於是他租車棄屍後，帶著愛他無怨無悔的的B女南下逃亡。

警方很快鎖定這對亡命天涯的男女，而且查知，他們投宿在台南縣某汽車旅館，Y隊長帶著大批幹員南下圍捕。為了不打草驚蛇，也擔心凶嫌會自戕或負隅頑抗，幹員先打探屋內情形，旅館工作人員表示，嫌犯一行人，共有一男兩女，三人驅車進入房內。

一開始警方也沒有想太多，只是納悶，情資只顯示這對亡命鴛鴦南下躲避警方查緝，另一名女子是誰？難道還有其他共犯？

但箭在弦上，不得不發，警方拂曉攻堅，順利衝進屋內，制伏P男與B女，但另外一名女子，翻遍屋內就是找不到人；而且，監視器也沒有任何人出入的影像，這個多出來的女子，就像人間蒸發一樣。

這時Y隊長突然感到背脊一陣發冷！他拿了C女照片給櫃台工作人員看，工作人員不知底細，還說：「對！就是她，坐在後座，男嫌登記、付錢時，她還對我點頭，笑了笑」。

所有人聽到這句話，不約而同打了個冷顫，原來，C女子不甘慘死，一路跟著狠心殺她的情郎，冤魂不散，她死不瞑目！辦案人員把這段小插曲告訴P男，他整個人崩潰，臉色慘白。

Y隊長說，他們辦過許多命案，有時感到冥冥之中，有因果業報，所以當案情陷入膠著時，會重返現場尋找蛛絲馬跡，希望死者給予一些感應，而警方對死者也抱持著哀悼的敬意，畢竟生死大事，不能輕忽怠慢。

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