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買家勝利！4元衛生紙6元蛋塔全出貨　蝦皮認帳恐燒1200萬

▲▼蝦皮蛋塔衛生紙（圖／翻攝臉書）

▲蝦皮轉賣肯德基原味蛋撻即享券，標錯價掀爭議。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者陳家祥／台北報導

蝦皮網站18日發生標錯價事件，起先採全數訂單取消並改發折扣券的處理方式，引發消費者不滿。經台北市法務局消保官介入瞭解，並多次與蝦皮公司溝通，蝦皮已同意依照原承諾之訂單內容履約，亦即所有成立的訂單都會出貨。法務局強調，只要契約已成立，業者即不得片面解約，一旦標錯價，也只能認賠出貨。

蝦皮購物價格系統設定出包，18日凌晨有網友發現超殺商品，「肯德基原味蛋撻禮盒（6入）即享券」原價185元賣35元，萊爾富抽取式衛生紙100抽8包原價264元只賣30元，隨後立即分享、轉傳，吸引大批消費者爭相買爆。後證實，該價格為誤植，但以為時已晚，最後蛋塔賣出8.3萬盒，衛生紙售出2萬份。

法務局表示，新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司所經營之蝦皮網站18日凌晨發生「肯德基原味蛋塔禮盒（6入）」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」商品標價錯誤事件，蝦皮公司原於18日下午公告表示「已成立之訂單將進行取消並全額退款」，另分別補償180元及270元之全站折扣券。

法務局指出，因蝦皮公司片面宣布取消訂單，近2日北市府已受理293件消費爭議申訴，全國消費爭議則約1,228件。經北市消保官詳細檢視整個交易流程及訂單所揭示相關文字，消費者所購買蛋塔、衛生紙商品券之交易已完成，且消費者收到蝦皮發送之商品券，故契約已成立；依零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項，於契約成立後，業者應確實履行契約。

法務局進一步說明，因蝦皮購物此次交易契約已成立，業者理應履約出貨，原本蝦皮表示僅願提供補償，經市府持續要求後，體認到遵守法規的重要性，同意確實履行契約，發送新的商品券序號予尚未兌換商品之消費者，另針對先前已發送之折扣券，亦同意不另收回，消費者可繼續使用。

法務局並呼籲，為降低履約爭議之發生，並保障消費者權益，「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」第5點修正條文已於105年修正施行，企業經營者應於消費者訂立契約前，提供商品之種類、數量、價格及其他重要事項之確認機制，並應於契約成立後，確實履行，業者應予遵守。

法務局強調，只要契約已成立，業者即不得片面解約，一旦標錯價，也只能認賠出貨。新規定賦予業者確認標價責任，消費者在網路購物時也要記得保留下單後的回傳信件、標價截圖等，保留證據證明契約成立，以免權益受損。

若消費者有任何涉及本案之消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉6169或7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。

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蝦皮法務局消保

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