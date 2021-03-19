日本證實：將派自衛隊進入烏克蘭境內　參與「海風-2021」軍演

▲日本與烏克蘭雙方防長達成共識，自衛隊將前往烏克蘭參加海風-2021」軍演。（圖／取自防衛省・自衛隊Twitter）



記者林彥臣／綜合報導

日本防衛大臣岸信夫與烏克蘭國防部長塔蘭（Andriy Taran）在視訊會議後達成共識，將派遣自衛隊前往烏克蘭境內，參加「海風-2021」軍演（Sea Breeze-2021），並表示願意參加「聯合力量-2021」軍演。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，岸信夫表示，「我們商定2021年秋天在兩國國防部和外交部高級代表層面就安全問題以『2+2』形式舉行第二輪日烏磋商，還考慮了組織兩國軍人，包括地面部隊和特種作戰部隊交流經驗的可能性，日方將派遣自衛隊代表參加在烏克蘭境內舉行的海風-2021軍演，並表示願意參加聯合力量-2021軍演。」

雙方防長一致重申，基於兩國國防合作和交流的備忘錄，將進一步發展雙邊軍事合作的重要性，討論了兩國國防工業的能力，並確定在交流技術、軍用商品和二次利用方面的合作辦法。

塔蘭方面也再次強調，兩國一致遵守國際承認的邊界不可侵犯的原則，烏克蘭與日本一致認為應當基於1956年《宣言》（根據該《宣言》，蘇聯與日本之間的戰爭狀態自1945年8月9日停止）解決領土問題，且必須保證在符合國際協議的所有水域自由和安全地航行。

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