「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

▲孩子寫「甜」被圈錯字！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

到底哪裡錯了？一名媽媽表示，檢查孩子考卷時，發現因為「甜字」斜了一撇被圈錯，原本100分變成99分，只見老師糾正應為「干」，結果原PO看另一位同學考卷時，明明也是斜了一撇卻沒被扣分，讓原PO相當困惑求問。文章曝光後，答案長知識，原來關鍵是筆畫問題！

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，最近替兒子檢查功課時，有一道國文照樣照寫題目為「又圓又大的月亮」，怎料孩子手寫「甜」一字，竟被老師圈錯扣1分，讓原PO看了一頭霧水。

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若把甜拆成「舌甘」來看，老師糾正左側上方應為「干」，而不是「千」，讓原PO笑問，「孩子作業99分，因為錯了這個，但是我怎麼記得是斜的？還是我真的錯了？」不久後，原PO更新文章，發現另一位同學，也是斜的一撇，結果老師卻沒圈錯，讓原PO難以接受。

▲同學作業卻沒錯！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，大家都為是橫著寫，還是撇著寫，引發論戰，「我學的也是平的，這種感覺大概跟『沒和『没』一樣」、「雞蛋裡挑骨頭」、「毛筆字裡面的隸書、楷書寫法都是斜的，不過剛剛查了一下辭典，平頭才是正確寫法」、「舌頭嚐到甘（甜）物＝甜，我都這樣教孩子記字」、「我真是開了眼界」、「我也很苦惱，我女兒也錯過這裡」。

查閱國字標準字體筆順學習網，確實第一筆是橫的，不過有網友眼尖發現，其實是筆畫才是關鍵，「這個是筆畫的問題，那個是一橫，寫法是由左向右寫再停頓，同學的雖然有點斜但是是一橫，這是對的寫法。你兒子很明顯是一撇，由右往左下撇，和同學是不一樣的寫法哦！建議媽咪看一下課本，裡面有筆順教學的」。

▼第一筆要由左往右寫，才是正確寫法！（圖／翻攝國字標準字體筆順學習網）



▼內行專業解惑！（圖／翻攝爆怨公社）

