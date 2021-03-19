成大會館讓礙翻轉　身障青年擔任清潔特派員勇敢挑戰房務

▲台南成大會館連續兩年舉辦「讓礙翻轉身障朋友迎曙光」公益活動，提供身障青年實際執行飯店房務工作，更號召全台校友及住宿貴賓一起加入守護身障青年職場圓夢的計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為幫助伊甸基金會的身障青年接受職業訓練，未來都能進職場工作，順利擁有獨立自主的人生，台南成大會館連續兩年舉辦「讓礙翻轉身障朋友迎曙光」公益活動，活動期間不僅提供身障青年實際執行飯店房務工作，更號召全台校友及住宿貴賓一起加入守護身障青年職場圓夢的計畫。

凡單筆捐款300元支持身障青年職業訓練計畫，即可抽成大會館住宿券，傳愛行動於去年11月開始至今年2月底結束，為期4個月捐款金額總計126888元，支持身障青年求職順利。



「建民為了爭取這次的房務實習工作，真的很積極！」伊甸職重中心組長陳詩雅表示，領有輕度智能障礙手冊及過動症的建民，高中畢業後就來到伊甸心園小作所，因為注意力不集中、容易分神無法專注，常常把交辦的工作搞砸，但為了爭取這次的房務實習機會，建民改掉以往容易自暴自棄的脾氣，耐住性子謹記老師們的提醒，認真學習各項工作流程，不僅獲得老師的稱讚，實習過程中更受到成大會館房務部劉慶華副理的肯定。

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在這次的職場實習課程中，建民還有其他7位身障青年，更在成大會館的協助下完成了一項不可能的任務，「老師，我們下次還要再來工作！」完美結束了這次課程後，每位學員更是異口同聲地說著這句話。連續兩年來不間斷的職場課程，不僅讓學員們有不一樣的感受，更加強大家的自信心，希望未來身障青年都可以擁有自己的夢想，進到職場並穩定就業。

台南成大會館業務部黃偉哲經理表示，當每位貴賓來到成大會館，安心感受乾淨舒適的住宿環境時，都得感謝飯店背後有著一群辛苦的工作人員默默為大家把關，每個清潔整理的細節跟步驟都不能馬虎，房務實習任務絕對不輕鬆，每一次看到伊甸學員認真學習的態度，我們絕對可以幫孩子們打上滿分的分數，我們更希望每年透過這樣的課程，讓每位身心障礙朋友擁有實現夢想的權利，面對未來都有無限可能！



伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，身心障礙青年只要透過專業訓練，未來都有機會和每個人一樣擁有自己的一片天，感謝成大會館和太子建設每年號召全台民眾一起認識身障朋友的需要，更透過職涯課程讓身障青年了解職務內容及工作上所面臨的各項挑戰，希望這樣有意義的活動，能號召更多企業一起加入守護身障青年就業的行列，支持青年們突破障礙，順利圓夢。活動洽詢:06-2146990*303 辛小姐。

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