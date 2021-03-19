美式賣場知名保健品限時優惠　孝敬長輩快衝一波

▲為了照顧家中長輩健康，不少民眾會購買保健品來給最愛的家人。而美式賣場正好推出限時優惠，超殺折扣讓不少民眾前來購買。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

美式賣場有不少民眾心中的必購清單與特色商品，討論度更是居高不下。而民眾被問到來美式賣場大多會想要買些什麼呢？一對來逛賣場的母女檔說，「差不多三四週會來買一次，主要是買像熟食、零食還有生鮮食品以及保健食品這些。」女兒則接續補充自己最喜歡來挖寶，來找看看有沒有特殊商品或優惠組合來搶購。也有民眾手提大包小包剛採購完，告訴我們，自己大概一個禮拜會來一次補一次貨，基本上以採購日用品為主，像是衛生紙；食品類則是會買一些麵包放在家裡吃。」

▲▼現在社會越來越重視健康，民眾來到賣場不忘幫爸媽購買保健食品。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

賣場中放眼望去各樣商品陳列的滿滿，民眾來到這裡除了買好料顧好自己的五臟廟，不少人更是喜歡來找特惠及限時商品犒賞自己和家人。其中保健食品更是不少民眾走過一定不會錯過的必逛攤位。剛採買完的王小姐說，「因為媽媽有在跳舞，其實她從二月就開始每天強調說不要忘記幫她買挺立UCII，而且正好現在有限時優惠，像這一期我們買一瓶就可以省下好幾百元。」

▲很多民眾特別來到美式賣場購買保健品，因為搭配限時優惠一省就是好幾百塊錢。

剛逛完帶著一車豐富戰利品的朋友檔則提到，「因為最近有看到廣告說90天就有效，平常爸媽都會去散步周末天氣好的話也會去爬山，所以想說買這個給他們吃，保護兩個老人家身體更健康靈活。」一旁朋友接續表示，「周遭有不少長輩都有在使用挺立UC-II，我認為這可以算是現在長輩們的必備保養品之一，因為吃90天就可以讓爸媽的身手更靈活，加上它的尺寸是屬於比較迷你好吞的，對長輩來說很方便。」新的一年民眾都希望照顧好最愛家人的健康，搭配賣場促銷同時孝敬長輩，幫你守住荷包。

▲民眾表示挺立UC-II吃90天就可以幫助爸媽身手更靈活，因此特別前來購買。

★與Baseline相比，食用UC-II在90天後靈活度可能明顯提升；調整體質，精神旺盛，讓你更靈活；實際感受因人而異/與基礎值(Baseline)相比，食用本產品後，調節生理機能，讓你舒適有感；實際感受因人而異

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