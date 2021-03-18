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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

20年前「贊成核四續建」名單曝　韓國瑜、朱立倫、江啟臣岳父在列

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵。圖為核四廠。（圖／台電提供）

▲核四廠。（圖／台電提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨指控2006年民進黨執政時，時任行政院副院長的蔡英文，編列核四預算一事。民進黨發言人透過臉書還原真相，反擊國民黨主席江啟臣，而根據2001年1月31日立法院院會公報，在是否續建核四一案，國民黨立院黨團以134人「贊成」強勢通過，名單包括江啟臣的岳父劉盛良、韓國瑜、郝龍斌、洪秀柱、朱立倫等人。

江啟臣用「邏輯錯亂」來砲轟民進黨，指控蔡英文、蘇貞昌在2006年執政時，曾經主導興建核四；不過，民進黨翻出歷史反擊，痛批國民黨扭曲事實、去脈絡化，目的是要轉移自己一直閃躲不回應重啟核四的焦點。

民進黨發言人在臉書上指出，在前總統陳水扁執政時期，一直都是朝小野大的狀態，國民黨在立法院依然掌握多數且壓倒性的席次；在2000年時，時任行政院長張俊雄宣布「停建核四」，但在2001年時，大法官釋憲核四等重大政策變更如「停建」，需要國會同意，同年1月底，國民黨便在立法院以絕對優勢「迫使核四復建」。

民進黨發言人指出，2006年編列核四追加預算一事，蔡英文在2013年媒體茶敘時也明確說明過，當時正因為立法院做成「續建核四」的決議，而作為行政院副院長，能做的就是盡快完工，不要拖延而產生工程問題，甚至預算一再追加。

在此同時，國民黨日前反擊，強調領銜核四重啟公投的是黃士修，並非國民黨；不過，民進黨反咬，認為國民黨全黨上下都支持核四重啟，包括前總統馬英九、市議員羅智強、前高雄市長韓國瑜等，都曾經發表挺核的相關言論。

▼2001年立法院公報，國民黨超過百位立委贊成「核四續建」。（圖／立法院公報）

▲▼2001年立法院公報，國民黨超過百位立委贊成「核四續建」。（圖／立法院公報）

為還原2001年時，立法院做出「復建核四」決議案，民進黨人士翻出2001年1月31日的立法院公報，內容明確載明，「本院依大法官會議所作五二O號之解釋意旨，再予確認核能四廠預算具有法定預算效力。反對行政院逕予停止核能四廠興建之決定；行政院應繼續執行相關預算，立即復工續建核能四廠」。

此時，台下包括民進黨立委柯建銘等人高喊「反對」，會議主席則因有異議而交付表決；在按鈴7分鐘後，表決結果出爐，在場209人，贊成者134人、反對者70人、棄權者5人，多數「贊成核四復健」而通過。

根據表決名單，贊成者包括，國民黨籍前台北市長郝龍斌、國民黨前主席洪秀柱、國民黨立委曾永權、立委陳超明、李慶安、賴士葆、陳學聖、楊瓊瓔，以及江啟臣的岳父劉盛良、前高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及其岳父高育仁等人。不過，現任國民黨立委洪孟楷的母親郭素春，在這次表決中，選擇了棄權。

而在反對者名單部分，包括現任副總統賴清德、曹啟鴻、林濁水、蔡同榮、前主席卓榮泰、退輔會副主委李文忠、柯建銘、李俊毅、邱太三、王拓、沈富雄、洪奇昌等人。

▼2001年立法院公報，國民黨超過百位立委贊成「核四續建」。（圖／立法院公報）

▲▼2001年立法院公報，國民黨超過百位立委贊成「核四續建」。（圖／立法院公報）

▲▼2001年立法院公報，國民黨超過百位立委贊成「核四續建」。（圖／立法院公報）

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