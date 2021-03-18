焦慮就咬指甲？小心引發口臭、拉肚子　3招改掉壞習慣

▲煩躁、無聊時下意識就想咬指甲嗎？小心病從口入，影響身體健康。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

現代人生活壓力大、時常感到焦慮，也因為手機、社群佔據了大部分的時間，讓人變得難以和自己獨處，一旦空閒下來就覺得無聊，有些人為了改善焦慮、排解無聊，會不自覺地開始咬指甲，國外網站《Bright Side》就有報導指出，據研究表示，世界上高達30％的人有咬指甲的習慣，但其實咬指甲的行為不僅會讓指甲看起來不美觀，還很可能會帶來6種影響身體健康的問題；而且新冠肺炎疫情尚未穩定，一天當中雙手會接觸到超多東西，若是又把手指甲放進嘴裡咬，恐怕會大大提升病從口入的機會，不可不慎。

1、損壞牙齒

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雖然人的牙齒比指甲堅硬很多，可是長期咬指甲，讓牙齒和指甲之間頻繁磨擦，累積下來的結果很可能讓牙齒更容易移位、導致牙齒碎裂，甚至最後使牙齒脫落，形成永久性損壞。

2、引發口臭

雙手一整天會碰觸到非常多人事物，手上沾滿了細菌髒污，就算經常洗手也幾乎不可能去除指甲上所有的細菌和污垢。而咬指甲的行為會將這些隱藏在指甲裡的細菌直接送進口腔，讓細菌得以在口腔中停留並繁殖，細菌一多就容易引發牙齦疾病和口臭。

3、導致腹瀉

咬指甲不僅會讓細菌在嘴裡生長，還可能通過消化道最終進入腸胃中；當人體免疫力低下時，細菌便很有機會引起胃腸感染，導致腹痛或腹瀉。

4、容易感冒

手上帶有的細菌病毒眾多，只要雙手任意觸摸臉部都會增加生病風險，更何況是下意識地咬指甲，更是直接把病毒細菌送入口中，就像是直接向身體「投毒」一樣，大大增加感冒的機會。

5、病毒入侵

咬指甲時可能不小心咬破指甲周圍的皮膚，讓疣的病毒因此得以進入皮膚組織中，再從手指或指甲傳播到臉上，引發臉部病毒疣症狀，尤其嘴唇附近是好發部位。

6、長期頭痛

有部分的人咬指甲是為了緩解焦慮，容易感到焦慮的個性也是磨牙症的高風險族群。磨牙會導致下巴疼痛、肌肉緊張，也會讓臉部周圍肌肉疼痛，進而影響整個頭部形成慢性頭痛。

想停止咬指甲的習慣，可以試著將手指遮蓋住，像是戴手套，或是盡量讓雙手保持忙碌，也可以試看看塗上指甲油或是做美甲，為了不讓甲面被破壞也能防止想咬手指的念頭。