帛琉確診「防疫保單」難理賠！　保險達人：恐有爭議

▲金管會表示，「防疫保單」的保戶若帛琉旅遊確診，無法向台產申請理賠。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險公司日前推出500元「防疫保單」造成全民轟動，不過，卻無法用在4月初即將啟航的帛琉旅遊上，因為「防疫保單」中有寫道：「前往第三級疫區而染疫不理賠」；而目前包含帛琉在內全球皆屬於第三級疫區；另外，雖然產險公司正規畫「旅行泡泡險」，但保險達人今（18）日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時直言，條件、保費應不如「防疫保單」。

帛琉旅遊班機即將出航，劉鳳和表示，國外沒辦法拿到國內檢疫通知書，若確診，想向台產申請理賠的民眾，屆時可能會有爭議；金管會保險局局長施瓊華今日上午在立法院答詢時也直言，「防疫保單」無法理賠，但「旅遊泡泡險」將在下週定案，會將民眾若在當地確診，要回來就醫，能給予哪些保障都一併考慮，目前除了觀光局正在討論，業者也在規劃，金管會將配合產險業「先推出，再備查」。

旅遊泡泡險最快3月25日定案，保險達人劉鳳和表示，條件不會像台產「防疫保單」這麼好，「防疫保單」全台2,300萬人都能投保，只是要保不保，母數很多，一個人收500，300萬人保就賺150億，1人賠10萬沒問題。

「但『旅遊泡泡險』有限制」。劉鳳和指出，台帛旅遊一周開放兩班機，兩班最多500人，母數不大，「保費要收多少？」劉鳳和進一步指出，機票費大概兩、三萬元跑不掉，再加上檢疫費、保險費等，預估上看七、八萬元，再怎麼投保也不會像「防疫保單」這麼划算。

「一百個人下注，跟一個人下注不一樣。」劉鳳和強調，可能要等到關島、越南陸續開放出國，條件才會比較好，但實際保費、保單條款還要靜觀其變，等下週再看看。