80%新冠肺炎患者至少「半年免疫」　研究曝： 年長者例外

▲曾確診新冠肺炎者，有80%至少6個月不會再染疫。（圖／路透）



文／中央社

今天公布的研究顯示，曾確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）者，80%至少6個月不會再染疫，但65歲以上年齡層再感染風險高於年輕人。

發表在「刺胳針」（Lancet）期刊的研究指出，在丹麥去年3至5月第1波疫情驗出陽性者，9至12月第2波疫情再感染率僅0.65%。

若以65歲為分水嶺觀察，在第1波疫情期間感染的65歲以下族群，有80%機率可避免6個月內再次感染，但若為年紀較長族群，機率僅剩47%。

丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）研究員依瑟柏格（Steen Ethelberg）說：「我們的研究證實其他多項研究發現：較年輕、健康者鮮少有人再次感染COVID-19，但年長者再次染疫風險較大。」

「由於較年長者症狀也可能較嚴重、較可能病故，我們的發現更凸顯疫情期間落實保護年長者的政策有多重要。」

丹麥防疫的重要政策就是免費採檢，無論有無症狀，人人都可接受PCR採檢，這對控制疫情幫助甚大。2020年約有400萬人採檢，換言之，丹麥有超過2/3人口受檢。

考量年齡、性別、染病歷經時間等差異後，採檢陽性與陰性比率可用以估算避免再感染的保護力。

丹麥國家血清研究所這份研究指出，65歲以下年齡層有超過9000人在第1波疫情期間對COVID-19驗出陽性，但到了第2波疫情，這9000多人僅55人又驗出陽性，比率0.6%。

65歲以下、第1波未染疫者，3.6%在第2波疫情期間採檢陽性。

而65歲以上年齡層有1900多人在第1波疫情期間採檢陽性，這些人到了第2波疫情來襲時，17人（0.88%）又驗出陽性。

65歲以上、第1波未染疫者，2%在第2波疫情期間採檢陽性。

但這份研究並未估算對COVID-19變異病毒的保護力。

►南韓再爆新冠疫苗「血栓」案例！為年僅20多歲男性

►美國國家衛生院：「AZ疫苗」不太可能引發血栓 驚訝多國停打

►亞馬遜部落恐滅族！最後男性「逃過大屠殺」染新冠死 英勇生平曝