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表彰雲南反共救國軍　孤軍奮戰入史冊獲頒紀念章

▲▼ 雲南反共救國軍,李彌,紀念章,泰北孤軍。（圖／翻攝自Google Map）

▲泰國美斯樂村泰北義民文物館。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳怡靜／綜合報導

國防部12日宣布「中華民國雲南反共救國軍紀念章頒給作業規定」，將表彰民國38年後參加雲南反共救國軍作戰的官兵，製頒中華民國雲南反共救國軍紀念章，頒給對象包含雲南反共救國軍之官、士、兵或其直系遺族。過去這些在異鄉奮戰的孤軍老兵早已凋零，國防部將表彰這些無名英雄，讓他們的戰功名留青史。

▲▼雲南反共救國軍,李彌,紀念章,泰北孤軍。（圖／翻攝自維基百科）

▲國防部將表彰民國38年後參加雲南反共救國軍作戰的官兵，製頒中華民國雲南反共救國軍紀念章。（圖／國防部）

民國38年（1949）中共建政，中華民國政府遷台，在此之際，仍有一批國府軍隊遍布於雲南、滇緬邊區，與共軍持續作戰，隔年韓戰爆發，這些國軍改編為雲南反共救國軍部隊，李彌奉蔣介石之命擔任總指揮官。李彌過去曾率軍參加徐蚌會戰，戰事失利後，受任為第六編練司令部總司令，以雲南為整訓基地，編成第八軍。

李彌在民國40年曾率雲南反共救國軍成功反攻雲南，攻克部分縣鄉。但在7月被解放軍擊退，撤出雲南省。隔年夏天，李彌再度反攻雲南未果。雲南反共救國軍在緬甸、寮國邊境活動期間，建立了雲南省反共抗俄大學，培訓部隊成員，也興建了猛撒機場。

▲▼雲南反共救國軍,李彌,紀念章,泰北孤軍。（圖／翻攝自維基百科）

▲李彌擔任雲南反共救國軍總指揮官。（圖／翻攝自維基百科）

據美國國務院解密檔案記載，最初美國不樂見國府軍隊在滇緬邊境鬧事，擔心造成緬甸內布局勢混亂，民國39年7月28日，美國國務院透過台北大使館，向李彌建議投降緬甸，不過李彌堅持不肯，政府若強硬要求李彌投降，他將以辭職作為威脅。

然而，緬甸對於反共救國軍的活動相當反彈，便向聯合國控訴中華民國政府侵略緬甸，聯合國也隨即做出決議，要求緬甸境內外國軍隊須撤離，蔣介石在國際壓力下宣布撤軍，分批將部隊撤回台灣。但仍有部分軍隊未撤離，留在泰緬邊境落地生根。

去年10月，國民黨立委吳斯懷曾在質詢時要求，希望退輔會能將在泰國的雲南反共救國軍陣亡英靈，迎回忠烈祠，並支援經費整建當地孤軍墓園、照顧遺孤。退輔會主委馮世寬則答應，將以最快時間用專案向立委說明，並研議辦法。如今，國防部也將頒給紀念章，紀念這些曾經為國滯留在異鄉的戰士。

※以下為國防部「中華民國雲南反共救國軍紀念章頒給作業規定」：

中華民國雲南反共救國軍紀念章頒給作業規定
一、為表彰民國 38 年後，參與「雲南反共救國軍」歷次作戰冒險犯難、出生入死、犧牲奉獻國軍官兵，特製頒中華民國「雲南反共救國軍紀念章」（以下稱紀念章），永為誌念。

二、頒給對象：雲南反共救國軍之官、士、兵或其直系遺
族（每戶以乙座為限）。

三、申請程序：(如附件 1)
(一)居住於臺、澎、金、馬等地區者：

1.本人或遺族逕至各縣市後備指揮部(服務中心)服務臺填具申請表(如附件 2)，由各縣市後備指揮部(服務中心)先行實施初審，依存管兵籍資料查證後，呈報國防部後備指揮部核認，再將核認結果及紀念章回復各縣市後備指揮部(服務中心)並副知國防部；如無法審認兵籍資料由國防部後備指揮部函送軍事情報局複審，軍事情報局將核認結果回復國防部後備指揮部(副知國防部)，據以發給申請本人紀念章。

2.本人或遺族透由國內民間團體統一造冊後，向國防部申請，經國防部函請軍事情報局審核無誤後，由國防部回復國內民間團體，按名冊發給申請本人紀念章。

(二)居住於海外地區者：
本人或遺族填具申請表，送至中華民國各駐外館處（請外交部通電各外館處責成館長調度轄下所屬機關，含僑務委員會及國防部之駐外單位配合辦理），由各駐外館處逕函送國防部審頒，並由外交部協助轉送至各駐外館處，據以發給申請本人紀念章。

(三)居住於泰北地區者：
1.本人、遺族或團體向駐泰軍協組填具申請表或統一造冊，由駐泰軍協組依「滯留泰緬地區前國軍人員領取戰士授田證憑據補償金名冊」審認後，據以發給申請本人紀念章，並將發給名冊送國防部備查。
2.非前述名冊內本人、遺族或團體向駐泰軍協組填具申請表或統一造冊，由駐泰軍協組函送軍事情報局審核，軍事情報局將核認結果回復駐泰軍協組(副知國防部)，據以發給申請本人紀念章。

(四)申請佐證資料：
1.申請表。
2.申請人之身分證明文件（請張貼於申請表）。
3.軍職證明資料。
4.已故官兵由遺族(直系親屬)提出申請，請提供申請人與已故官兵之親屬證明資料。
5.國內民間團體請依附件 3 格式統一造冊辦理申請。

四、紀念章不得比照勳、獎章核發退除給與、慰問金，或申請葬厝及旌表。

五、任務區分：
(一)陸、海、空軍司令部、後備、憲兵指揮部、電訊發展室：協助查證相關兵籍及史料紀錄。

(二)後備指揮部：
1.督導所屬各縣市後備指揮部(服務中心)辦理紀念章收件、初審及發給。
2.各縣市後備指揮部(服務中心)：負責辦理申請資料初審作業並協助紀念章發放事宜。

(三)軍事情報局：
辦理申請資料審認作業。

(四)外交部：
轉知所屬駐外館處，如有符合申請資格人員，依照申請程序至各駐外館處申請及發給紀念章。

(五)僑務委員會：
轉知海外僑民服務據點，如有符合申請資格人員，依照申請程序至各駐外館處申請。

(六)國軍退除役官兵輔導委員會：
轉知各地區榮民服務處宣導申請作業。

六、陸、海、空軍司令部、後備、憲兵指揮部、軍事情報局、電訊發展室及各縣市後備指揮部(服務中心)，以及外交部所屬各駐外館處，得視需要配合適當公開集會時機，辦理紀念章頒發儀式，以示崇榮。

七、國防部暨各縣市後備指揮部服務臺聯繫住址及電話(如附件 4。
國防部通信聯絡地址及電話：
郵遞區號：10462
通信地址：臺北市中山區北安路 409 號
收件單位：國防部參謀本部人事參謀次長室
中華民國雲南反共救國軍紀念章審頒小組
連絡電話：02-85099604

▲▼雲南反共救國軍,紀念章。（圖／翻攝國防部）

▲▼雲南反共救國軍,紀念章。（圖／翻攝國防部）

▲▼雲南反共救國軍,紀念章。（圖／翻攝國防部）

▲▼雲南反共救國軍,紀念章。（圖／翻攝國防部）

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