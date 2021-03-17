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7人同睡一房...男遭控性侵女友表姊判無罪　關鍵竟在她的體重

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嘉義一名男子抱著女友以手指性侵女友表姊得逞，竟被判無罪，關鍵在於表姊的體重。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／嘉義報導

嘉義一名鄭姓男子於2018年時到女友外婆家借宿，與女友和女友表姊等7人，同睡在一房，鄭男趁著抱女友睡覺的時候，伸手摸表姊大腿、臀部和陰部等處，之後還到房外要求口交被拒，事後表姊對鄭男提告。檢方訊問後依強制性交罪嫌起訴鄭，但嘉義地方法院17日卻判處鄭男無罪，關鍵竟在表姊的體重。

鄭姓男子在2018年時和女友一同到外婆家借宿，與女友表姊妹等7人同睡一房，鄭男睡在女友隔壁，而表姊則躺在女友旁邊。睡到一半時，表姊感到臀部有異物感，原本以為是表妹的腳，不以為意繼續睡，直到聽到表妹問男友「為何一直抖？」、「不要抱錯人」，隨後男友便和表妹交換位置。

而這時鄭男竟將手伸入表姊的被子，隔著褲子摸她的下體。表姊聲稱她有慢慢往旁邊移動，但鄭還是繼續脫掉她的褲子和內褲，用手指性侵得逞，之後更把手指放到她的嘴巴，摸她的胸部。

表姊事後把褲子穿好，走到廁所傳訊息跟朋友說剛剛發生的事，但朋友沒有回。走出廁所卻發現鄭男在外面露出生殖器，把她的頭往下按示意她口交，但因為廁所隔壁就是外婆房間，表姊怕驚動到外婆，和鄭男說「不然用手幫你弄出來」，鄭男還想進一步脫表姊衣服被拒，表姊就回房間用棉被把自己包住，直到天亮才向警方報案提告。

表姊強調，當時不敢大聲呼救的主因在怕吵醒表妹，被表妹看到她男友正在對她做這些事情，也不確定跟表妹說會表妹會不會信她。此外，當時表妹男友很受家人喜愛，當天也有提及自己和前男友做愛後才分手，被笑說是「分手砲」因此才未有呼喊。

而鄭男則承認有對表姊做愛撫、摸下體等事，但他強調一開始有先試探，表姊不但沒有拒絕，還配合他脫掉褲子才繼續，否認強制性侵。

鄭男女友則表示，睡覺的時候因為鄭說他很冷一直抖，才和他換位置，但女友也提出質疑她當時的體重大概80公斤左右，表姊的體重比她再重一點，如果表姊好好躺在床上，男友怎麼單手脫掉表姊的褲子和內褲？

法官認為，如果表姊真的用被子包住身體，並往另一側閃躲，鄭男在和女友換位子前，只能用單手觸碰到表姊，在表姊以被子包住自己並往另一側閃躲的情況下，鄭男是否真的能有足夠的力道反制表姊的迴避，並在不吵到其他人的狀況，進一步單手脫下表姊的褲子？

法官指出，鄭男的行為確實可議，但檢察官在公訴時所列舉的證據，僅能證明鄭男確實有對表姊愛撫等動作，但對於表姊的真實意願，尚不足認定為意圖性騷擾，基於乘人不及抗拒而觸摸他人身體部位，或基於強制性交的犯意，因此判鄭男無罪，全案仍可上訴。

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