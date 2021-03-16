酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理瘋狂性侵

▲北市一名酒店小姐遭客人無套性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市一名正妹指控，2020年間她到林森北路一家酒店擔任公關，但在同年10月某日她喝醉如廁的時候，客人蔡男竟尾隨在後對她無套性侵得逞，當下她醉到無力抵抗，事後氣到報警。蔡男雖然強調和正妹發生關係是兩情相悅，但檢方認為，同事和店經理都指證正妹倒在廁所衣衫不整，而且她平常也沒接性交易，不可能在廁所與蔡男性交，採信正妹說詞，認定蔡男有性侵之事實，16日依乘機性交罪起訴蔡男。

檢警調查，受害的酒店正妹聲稱蔡男並非她的熟客。當天蔡男和朋友一起到酒店消費，開了一間包廂，席間喝了不少酒，受害的酒店小姐喝醉後，起身前往包廂廁所，未料蔡男也緊跟在後，更將廁所門反鎖。

其他同事原有上前關心，但敲門皆無人回應，直到轉檯時間到了，敲第二次門，蔡男才匆忙幫正妹穿衣服後開門。

受害的酒店正妹指控，蔡男跟著她一起進到廁所，把門反鎖後就對她強抱、強吻，她雖然有出手抵抗，但因為太醉無力抵抗，才讓蔡男對她性侵得逞。

據了解，受害的酒店正妹一出廁所就抱著同事，再出包廂就哭著跟其他人說「被欺負了」。事後蔡男仍堅稱與正妹是「兩情相悅」，但私底下卻一直想找酒店經紀談和解。

檢方認為，受害的酒店正妹事後馬上向主管反映，且同事等也都證實受害正妹並沒有做性交易，因此認定女子說詞可信，依乘機性交罪起訴蔡男。



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