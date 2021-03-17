兒少協會女祕書長性侵13歲男孩！理事長教主染指少女　荒淫黑幕曝

▲南台灣爆發兒少協會醜聞，多名少女、少男遭性侵。（圖／示意圖，非當事人，東方IC）

圖、文／鏡週刊

南台灣一個成立十多年的兒少協會驚爆性醜聞！協會的男性理事長涉嫌利用課輔的機會，性侵少女，甚至還以「教主」自居，誆稱可消災解厄，更離譜的是，協會的女性祕書長竟有樣學樣，把一名13歲少男帶回家裡上床，還辯稱是為了教他體驗性行為，荒唐行徑令人瞠目結舌。

爆發性醜聞的兒少協會位於南台灣，成立已經十多年，專門提供弱勢及單親家庭未成年學生課後輔導，有一定的知名度。協會理事長Ｃ先生年過半百、十分健談，經常受邀到大專院校演講及出席各種慈善活動，在地方上小有名氣，去年底醜聞曝光後，已經請辭，目前正接受檢警調查。

這起駭人聽聞的性侵案之所以被揭發，全靠協會一名志工的「雞婆」。去年底某天傍晚，一名少女獨自在協會的教室自修，不料，理事長Ｃ先生竟從她的背後緊緊環抱，二人還有拉扯動作，目擊的志工認為內情不單純，於是向當地政府社會局通報。

「我們沒怎麼樣喔！」少女面對社工詢問，否認自己與Ｃ先生起爭執，還說是目擊者看錯了。但資深社工發現少女眼神閃爍，並未採信，立刻通報警方介入調查。不過，無論警方如何勸說，少女堅不吐實，多半時間沉默以對。

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