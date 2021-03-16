臺博館常設展更新！「鎮館三寶」同時展出　壓軸門面展廳亮相

▲國立臺灣博物館「博物臺灣」常設展更新亮相，此為自然主題的「自然臺灣」展廳。（圖／國立臺灣博物館）

記者林育綾／台北報導

國立臺灣博物館在103年啟動常設展更新計畫，採三部曲陸續完成，如今終於壓軸亮相「博物臺灣」常設展，分為自然主題的「自然臺灣」、人文為主題的「浮生臺灣」2間展廳，包含鎮館三寶：《康熙臺灣輿圖》數位重建版、《鄭成功畫像》、《1895年臺灣民主國藍地黃虎旗》數位重建版，也同步展出！

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▲「浮生臺灣」展廳，展出《鄭成功畫像》、《1895年臺灣民主國藍地黃虎旗》數位重建版。（圖／國立臺灣博物館提供）

臺博館館長洪世佑表示，「臺博館新世紀常設展」更新計畫採「三部曲」的方式陸續完成，有別於前兩部曲以特定時代或觀眾為範圍，「博物臺灣」以臺博館人類學、地學、動物學、植物學門特有的展品為主，展出藏品計903件。

其中包含鎮館三寶《康熙臺灣輿圖》數位重建版、《鄭成功畫像》、《1895年臺灣民主國藍地黃虎旗》數位重建版；另外還有徐澍《臺灣番社圖》、臺灣雲豹標本、早坂犀牛骨架復原模型等。更配合各主題單元展示需求，徵集標本與新製模型等展品計811件，透過1700多件展品訴說臺灣的故事。

▲「自然臺灣」展廳。（圖／國立臺灣博物館）

「自然臺灣」展廳以亙古紀實、島嶼地貌、生態走讀、變動續曲四大單元，展示臺灣豐富的自然環境及生物多樣性，呈現環境、生物與人群之間，從古到今交織互動的密切關係。

「浮生臺灣」展廳則以時代印記、何以為家、神靈世界、相遇生根四大軸線，超越過去傳統單線性的歷史敘事與單一族群發聲的展示方式，透過多元族群發聲，以及現在與過去的辯證關係，呈現臺灣的歷史與多元族群文化。

▲▼國立臺灣博物館「博物臺灣」常設展更新亮相，此為「浮生臺灣」展廳。（圖／國立臺灣博物館提供）





「博物臺灣常設展」位在2樓東、西展廳，是臺博本館最軸心的區位，傳統上這兩間展廳是常設展的主要空間。從日本時期的「臺灣總督府博物館」、經歷戰後的「臺灣省立博物館」，到目前的「國立臺灣博物館」，都以展出代表館藏特色、反映臺博館主要關懷的展示，可說是臺博館的「門面」及代表博物館定位的展示。

▲國立臺灣博物館「博物臺灣」常設展更新亮相，此為自然主題的「自然臺灣」展廳。（圖／國立臺灣博物館）

國立臺灣博物館

地址：臺北市中正區襄陽路2號

開館時間：週二～週日9:30-17:00

＊每週一、除夕及春節初一休館

＊逢國定假日及連續假期均照常開館

全票：每張 30元｜半票：每張 15元