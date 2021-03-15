▲新莊文昌帝君聖誕，侯友宜前往參拜贈匾「天下文明」。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

3月15日（農曆2月3日）是文昌帝君聖誕，新莊文昌祠昨起連續3天舉行隆重三獻禮及法會為文昌帝君祝壽並為考生祈福，吸引不少考生參加。一早新北市長侯友宜也前往祝壽，由主委黃林玲玲議員陪同向文昌帝君暨諸聖神行上香禮，並致贈廟方「新莊區聯合獎助學金感謝狀」及「天下文明」匾額。

侯友宜表示，主祀文昌帝君的新莊文昌祠，是新北市定古蹟及績優宗教團體，建廟逾200年歷史，見證新莊地區的文風鼎盛。文昌祠秉持文昌帝君弘揚文教精神，每年熱心捐助獎助學金，嘉惠學子，今年捐款41萬8千元鼓勵向學，共38位同學受惠，希望受獎助的孩子未來有能力也能回饋社會，將這份愛心繼續傳遞下去。

侯友宜除頒贈感謝狀並致贈「天下文明」匾額，以表對文昌祠長在新莊地區發揮正向社教功能的肯定，同時也替新北市的考生們祈求考試順利、金榜題名。

新莊區長林煌源表示，「新莊文昌祠獎學金頒獎」循往例在農曆2月3日文昌帝君聖誕千秋日舉行，惟因疫情影響避免群聚，此次取消頒獎典禮改採現場隨到即領方式辦理。另外，今年度新莊區聯合獎助學金頒獎典禮也因疫情暫停辦理，改由推薦學校代發及部分宮廟自行頒發外，其餘由公所採匯款方式發放。

獲頒獎學金的中國文化大學劉同學說，感謝文昌祠的獎學金，讓我能補貼學費，目前參加學校服務隊，寒暑假到偏鄉國小舉辦營隊活動及視障單位擔任工讀生，平時也在社福團體擔任志工，希望能受別人幫助之情回報給需要的人，也會繼續努力向上，認真向學。

文昌祠總幹事陳清潔表示，文昌帝君又稱梓潼帝君或文昌公，主掌功名、保佑學子文運與考試。文昌祠坐落學區又鄰近捷運站，每逢文昌帝君聖誕皆有許多考生及上班族帶著壽桃給帝君祝壽，誠心祈求增長智慧、考場得意、工作順遂。

陳清潔說，每年考季時，文昌祠都會特地為考生舉行法會祈福，附近學校老師也會帶著學生參拜，考生帶著應考文具用品過香爐，祈求神明保佑安定身心、發揮實力，順利考取自己心中的理想學校。

民政局長柯慶忠表示，文昌帝君在民間信仰中主宰功名利祿，與大魁星君、朱衣星君、孚佑帝君、關聖帝君，合稱「五文昌」，相當受學子敬愛。新北約有95座主副祀文昌帝君的廟宇，除新莊文昌祠外，蘆洲湧蓮寺、板橋慈惠宮、三重先嗇宮，還有中和碧和宮、霹靂宮、淡水區福佑宮等，也都有奉祀文昌帝君及魁斗星君等，民眾可就近前往參拜，為文昌帝君慶生。

民政局表示，因應疫情狀況，信眾到宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩做好防疫措施，保護自己也保護別人。

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