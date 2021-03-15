哪個年齡女生最有吸引力？　網給答案大推「這時期的眼睛」

▲人生閱歷的累積，讓人在每個階段散發出不同魅力。（圖／unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著年紀增長，也經歷更多人事物後，人在不同階段會散發不同魅力，儘管網路上開玩笑說男人很「從一而終」，不管到了幾歲，都只愛年輕漂亮的妹子，但仍有網友好奇想知道「哪個年齡的女生最有吸引力？」，上網發文詢問後，隨即引起眾人熱議，多數人也紛紛指向「輕熟」年齡層最棒。

一定要年輕才有吸引力嗎？曾有研究指出，男性認為女性身心最理想的時刻是在30歲出頭，而原PO最近和朋友討論到這個話題，日前就在PTT的WomenTalk板上發文想聽看看其他網友的看法，他也分享自己的觀點認為25歲之前比較青春洋溢，之後就都差不多，原因是「女生的吸引力是慢慢增加，到三十歲達到頂峰（之後極速下滑），這個時期女生比較成熟會打扮化妝，但又不至於太老。」

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對此，不少網友紛紛留言表示，「22以前」、「25～30 輕熟」、「28左右」、「27～30」、「25～29」，「個人認為最漂亮是25左右，尤其是這時期的眼睛」、「相處感受是20～28這個區間，外表打扮跟活力積極度」，綜觀回覆來看，多數認為介於25～30歲最有吸引力，其中更有人指出「青澀轉成熟的階段+會打扮，這種女人味連女生都喜歡」。

另有網友提到，「要有吸引力，就不會是學生階段的年紀」、「超過25之後真的就看氣質和保養，外貌其次了，如果妳也有身分地位的加成，就還有加分」、「不管幾歲，30以後吸引力慢慢下降，35以後才是快速下降，40以後 就.......」、「看人，有些人十幾二十歲時外表和心理還搭不起來，要到三四十歲或更之後比較穩，有些在很年輕時就內外一致」。